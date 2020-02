Ajax vs PSV EN VIVO Hora, Canal, Dónde ver Jornada 21 Eredivisie 2019-2020

Gran partido de poder a poder nos espera este domingo 2 de febrero en la jornada 21 de la Eredivisie 2019-2020, cuando el Ajax busque aprovechar su condición para llevarse el triunfo que los acerque al título, pero recibirán a un PSV que intentará tomar un respiro tras el mal momento que viven, pero tienen mucho que mejorar si aspiran a sorprender en el Amsterdam Arena.

Sede: Johan Cruyff Arena, Ámsterdam, Holanda

Hora: 4:45 pm de Holanda. 9:45 am de México y Centroamérica. 10:45 am de Colombia, Ecuador, Panamá y Perú. 12:45 pm de Argentina, Brasil, Chile, Paraguay y Uruguay. 7:45 am PT / 10:45 am ET en Estados Unidos.

Canal: ESPN en México, Argentina y el resto de Latinoamérica.

El cuadro del Ajax ha cumplido con un buen torneo manteniéndose como el favorito al título, aunque también es una realidad que ha venido a menos y les urge ganar este domingo. Tras 20 fechas suman 15 victorias, 2 empates y han sido vencidos en 3 ocasiones, las tres derrotas llegaron en sus últimos 5 partidos.

Ajacieden viene de un duro golpe en la jornada pasada cuando les toco visitar al Groningen siendo vencidos 2-1 para despertar las dudas en el plantel, que no ha contado con Edson Álvarez en los últimos juegos.

Por su parte, el PSV ha sido una de las decepciones estando ya prácticamente fuera de la pelea por el título y con un nivel muy pobre. Ellos suman 10 triunfos, 6 empates y han sido vencidos en 4 ocasiones.

Los Granjeros tampoco la pasaron bien en la jornada pasada cuando les toco recibir al Twente en un choque que parecían ganar con gol de Denzel Dumfries al 61, pero a 3 minutos del final los empataron para el 1-1 final.

Tanto el Ajax como el PSV saben de la importancia de este partido dado que ambos clubes quieren conseguir la victoria que les permita tomar un respiro tras los momentos complicados que viven; en la tabla general encontramos al Ajacieden como líder con 47 puntos, mientras que los Granjeros marchan quintos con 36 unidades en esta Eredivisie. Al concluir el partido les tendremos el mejor resumen, con la repetición de los goles y el resultado final. Ajax vs PSV.

