República Dominicana vs Panamá EN VIVO Hora, Canal, Dónde ver Jornada 4 Serie del Caribe 2020

Buen juego tendremos este martes 4 de febrero abriendo la cuarta jornada de la Serie del Caribe 2020, cuando la República Dominicana busque sumar un nuevo triunfo que les permita prácticamente firmar su clasificación, sin embargo se medirán a Panamá que llega desesperado, no puede fallar en el diamante del Estadio Hiram Bithorn.

Hora y Canal República Dominicana vs Panamá

Sede: Estadio Hiram Bithorn, San Juan, Puerto Rico

Hora: 10:00 am de Puerto Rico y República Dominicana. 9:00 am de Panamá. 6:00 am PT / 9:00 am ET en Estados Unidos.

Canal: ESPN Deportes en Estados Unidos.

República Dominicana vs Panamá en VIVO

La novena de República Dominicana ha cumplido con un buen papel en la competencia estando muy cerca de la clasificación, dado que en 3 juegos suman 2 victorias y una sola derrota, por lo que intentarán firmar su boleto a las semifinales este martes.

Los Toros del Este vienen de un buen triunfo el día de ayer cuando se midieron a Colombia en un choque parejo, pero que lograron definir a su favor 4-0.

Por su parte, Panamá, flamante campeón de la competencia, no ha tenido el desempeño esperado hasta ahora, pero todavía están a tiempo de pensar en la clasificación, aunque para ello es vital ganar este martes. Suman un triunfo y 2 derrotas en 3 juegos.

Los Astronautas de Chiriquí vienen de una contundente derrota el día de ayer cuando se midieron a México siendo vencidos 1-6, por lo que deben cambiar el chip.

Tanto República Dominicana como Panamá saben de la importancia de este partido dado que ambas novenas tienen la misión de ganar y pensar en la clasificación, no hay margen de error en esta penúltima fecha. Los Toros saben que el triunfo les daría la clasificación, mientras que los Astrounatas quieren llegar con vida el día de mañana. Al concluir el juego les tendremos el mejor resumen, con la repetición de las acciones y el score final. República Dominicana vs Panamá.

