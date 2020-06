Bayer Leverkusen vs Bayern Múnich EN VIVO Hora, Canal, Dónde ver Jornada 30 Bundesliga 2019-2020

Se abren las emociones de este sábado 6 de junio en la jornada 30 de la Bundesliga 2019-2020, cuando el Bayer Leverkusen busque sumar un nuevo triunfo que los vuelva a meter en la pelea por puestos de Champions, tendrán que recibir a un Bayern Múnich que buscará prácticamente sellar el título en su visita al BayArena.

Hora y Canal Bayer Leverkusen vs Bayern Múnich

Sede: BayArena, Leverkusen, Alemania

Hora: 3:30 pm de Alemania. 8:30 am de México, Colombia, Ecuador, Panamá y Perú. 10:30 am de Argentina, Brasil, Chile, Paraguay y Uruguay. 6:30 am PT / 9:30 am ET en Estados Unidos.

Canal: Fox Sports en México. ESPN en Sudamérica. TUDN en Estados Unidos.

Bayer Leverkusen vs Bayern Múnich en VIVO

El cuadro del Bayer Leverkusen ha tenido un buen torneo manteniéndose en la pelea por los primeros puestos, pero el objetivo es llegar a la Champions League. Después de 29 jornadas suman 17 triunfos, 5 empates y han sido derrotados en 7 ocasiones.

Las Aspirinas vienen de un valiosísimo triunfo en la jornada pasada cuando visitaron al Friburgo logrando doblegarlos con solitaria anotación de Kai Havertz.

Por su parte, el Bayern Múnich ha marcado el ritmo de la competencia estando cada vez más cerca del título al sumar 21 triunfos, 4 empates y 4 partidos perdidos.

Los Bávaros vienen de una contundente victoria en la jornada pasada cuando recibieron al Dusseldorf logrando doblegarlos 5-0 con doblete de Robert Lewandowski y goles de Benjamin Pavard y Alphonso Davies, así como un autogol.

Tanto el Bayer Leverkusen como el Bayern Múnich saben de la importancia de este partido dado que ambos clubes quieren conseguir la victoria que les permita dar un paso en la pelea por sus objetivos; en la tabla general encontramos a las Aspirinas en la quinta posición con 56 puntos, mientras que los Bávaros son líderes de la Bundesliga con 67. Al concluir el partido les tendremos el mejor resumen, con la repetición de los goles y el resultado final. Bayer Leverkusen vs Bayern Múnich.

Bayer Leverkusen vs Bayern Múnich EN VIVO Hora, Canal, Dónde ver Jornada 30 Bundesliga 2019-2020