Borussia Dortmund vs Hertha Berlín EN VIVO Hora, Canal, Dónde ver Jornada 30 Bundesliga 2019-2020

Se cierran las emociones de este sábado 6 de junio siguiendo con la jornada 30 de la Bundesliga 2019-2020, cuando el Borussia Dortmund busque aprovechar su condición de local par sumar un triunfo que les permita mantener la velita encendida, pero recibirán al Hertha Berlín que intentará dar la sorpresa en el Signal Iduna Park.

Hora y Canal Borussia Dortmund vs Hertha Berlín

Sede: Signal Iduna Park, Dortmund, Alemania

Hora: 6:30 pm de Alemania. 11:30 am de México, Colombia, Ecuador, Panamá y Perú. 1:30 pm de Argentina, Brasil, Chile, Paraguay y Uruguay. 9:30 am PT / 2:30 pm ET en Estados Unidos.

Canal: Fox Sports en México. ESPN en Sudamérica. TUDN en Estados Unidos.

Borussia Dortmund vs Hertha Berlín en VIVO

El cuadro del Borussia Dortmund ha sido uno de los equipos protagonistas de la competencia, pero saben que el título cada vez está más lejos, a pesar de que en 29 jornadas suman 18 triunfos, 6 empates y apenas han perdido en 5 ocasiones.

El BVB viene de una contundente victoria en la jornada pasada cuando visitaron al Paderborn logrando un aplastante 1-6 con hat-trick de Jadon Sancho y goles de Thorgan Hazard, Achraf Hakimi y Marcel Schmelzer.

Por su parte, el Hertha Berlín ha tenido un torneo irregular deambulando en media tabla, pero necesitan apretar el paso si quieren llegar a Europa. Tras 29 fechas suman 10 triunfos, 8 empates y 11 descalabros.

La Vieja Dama viene de una gran victoria en la jornada pasada cuando recibieron al Augsburgo logrando doblegarlos 2-0 con goles de Javairo Dilrosun y Krzysztof Piatek.

Tanto el Borussia Dortmund como el Hertha Berlín saben de la importancia de este partido dado que ambos clubes quieren conseguir la victoria que les permita dar un paso en la pelea por sus objetivos; en la tabla general encontramos al BVB como sublíder con 60 puntos, mientras que La Vieja Dama marcha noveno con 38 unidades en esta Bundesliga. Al concluir el partido les tendremos el mejor resumen, con la repetición de los goles y el resultado final. Borussia Dortmund vs Hertha Berlín.

