UFC 250 EN VIVO – Cartelera, Fecha, Horario, Canal TV, Internet PPV ¿Dónde ver Nunes vs Spencer en VIVO?

La última cartelera PPV de UFC está a punto de comenzar desde Las Vegas el sábado 6 de junio por la noche con UFC 250, encabezado por Amanda Nunes vs Felicia Spencer, listas para salir al UFC Apex. Nunes es considerado el G.O.A.T. del MMA femenino, después de haber vencido a todas las campeonas de las divisiones de peso gallo y pluma y está asumiendo una tarea difícil en Spencer, una ex campeona de Invicta FC.

Esta cartelera también presenta mucha intriga para los fanáticos de la división de peso gallo masculino con tres combates establecidos para determinar el destino de las futuras peleas por el título después de que Henry Cejudo se retirara de la competencia y dejara el cinturón. El mayor será entre Aljamain Sterling y Cory Sandhagen, una probable pelea de contendiente No. 1.

Fecha, Hora y Canal UFC 250

La UFC 250 se llevará a cabo el sábado 6 de junio. La cobertura de pago por evento comienza a las 7 p.m ET. Nunes y Spencer deberían ingresar al octágono alrededor de las 10:00 p.m ET. Otros horarios son

Costa Rica, Guatemala, Honduras, El Salvador y Nicaragua: 7:00 pm

México, Colombia, Ecuador, Panamá y Perú: 8:00 pm

Bolivia y Venezuela: 9:00 pm

Argentina, Brasil, Chile, Paraguay y Uruguay: 10:00 pm

La cartelera principal se transmitirá en exclusiva por pay-per-view en los Estados Unidos por ESPN+ y se puede comprar a un precio de $64.99. Para obtener más información sobre cómo solicitar UFC 250: Nunes vs Spencer, comuníquese con su proveedor de servicios de cable o visite UFC.com. También podrá verlo online en vivo UFC 250 y se podrá ver la cartelera principal en UFC.TV por $64.99.

En Latinoamérica podrán ver la cartelera completa de la UFC 250 mediante ESPN en ESPN Knockout.

Cartelera UFC 250

Cartelera PPV

Amanda Nunes v Felicia Spencer – Título Peso Pluma Femenino

Cody Garbrandt vs Raphael Assuncao – Peso Gallo

Aljamain Sterling vs Cory Sandhagen – Peso Gallo

Neil Magny vs Anthony Rocco Martin – Peso Welter

Sean O’Malley vs Eddie Wineland – Peso Gallo

Cartelera Preliminar

Chase Hooper vs Alex Caceres – Peso Pluma

Gerald Meerschaert vs Ian Heinsich – Peso Medio

Cody Stamann vs Brian Kelleher – Peso Gallo

Charles Byrd vs Maki Pitolo – Peso Medio

Alex Perez vs Jussier Formiga – Peso Ligero

Alonzo Menifield vs Devin Clark – Peso Semicompleto

Herbert Burns vs Evan Dunham – 150-libras catchweights

UFC 250 en VIVO

Esta tarjeta tiene mucho para que los fanáticos de la pelea se emocionen, especialmente los fanáticos de la división masculina de 135 libras. Tres combates clave en la carrera por el título se llevarán a cabo el sábado, ninguno más grande que Aljamain Sterling vs Cory Sandhagen. Podría decirse que Sterling ya es el contendiente número 1 por el título después de que Henry Cejudo dejó el cinturón el mes pasado, pero está tomando esta pelea con el torpe y poco ortodoxo Sanhagen sin la garantía de una pelea por el título con una victoria. Además, el siempre emocionante «Suga» Sean O’Malley está de vuelta cuando se enfrenta al veterano Eddie Wineland.

