Abrimos la actividad de este sábado 4 de julio en la jornada 34 de la Liga Española 2019-2020, cuando el Celta busque aprovechar su condición de local para sumar un triunfo que los aleje de la zona de descenso, pero recibirán a un Betis que está urgido de ganar en Balaídos.

Hora y Canal Celta vs Betis

Sede: Estadio de Balaídos, Vigo, España

Hora: 5:00 pm de España. 10:00 am en México, Colombia, Ecuador, Panamá y Perú. 12:00 pm de Argentina, Brasil, Chile, Paraguay y Uruguay. 8:00 am PT / 11:00 am ET en Estados Unidos.

Canal: Movistar LaLiga en España. SKY Sports en México y Centroamérica. DirecTV Sports en Sudamérica. beIN Sports en Estados Unidos.

Celta vs Betis en VIVO

El cuadro del Celta está teniendo un torneo duro luchando con todo por la salvación, dado que en 33 jornadas suman 7 triunfos, 13 empates y han sido derrotados en 13 ocasiones, por lo que en casa no pueden fallar.

Los Celestes vienen de un duro golpe en la jornada pasada cuando visitaron al Mallorca siendo aplastados 5-1 y manteniéndose en la parte baja.

Por su parte, el Betis está teniendo un torneo irregular deambulando en media tabla ya sin nada que pelear. Ellos suman 9 victorias, 10 empates y han caído en 13 juegos.

Los Béticos vienen de una nueva derrota en la jornada pasada cuando recibieron al Villarreal siendo superados 0-2 y sufriendo la expulsión de Nabil Fekir que no podrá jugar este sábado.

Tanto el Celta como el Betis saben de la importancia de este partido dado que ambos clubes quieren conseguir la victoria que les permita dar un paso en la búsqueda de sus objetivos; en la tabla general encontramos a los Celestes, de Néstor Araujo, en la posición 17 con 34 puntos, mientras que los Béticos, con Diego Lainez y Andrés Guardado, son treceavos con 37 unidades en LaLiga. Al concluir el partido les tendremos el mejor resumen, con la repetición de los goles y el resultado final. Celta vs Betis.

Celta vs Betis EN VIVO Hora, Canal, Dónde ver Jornada 34 Liga Española 2019-2020