Juventus vs Torino EN VIVO Hora, Canal, Dónde ver Jornada 30 Serie A 2019-2020

Gran partido tendremos este sábado 4 de julio con el Derby della Mole en la jornada 30 de la Serie A 2019-2020, donde la Juventus buscará dar un nuevo paso al título al recibir al Torino que intentará dar la sorpresa en el Juventus Stadium.

Hora y Canal Juventus vs Torino

Sede: Juventus Stadium, Turín, Italia

Hora: 5:15 pm de Italia. 10:15 am de México, Colombia, Ecuador, Panamá y Perú. 12:15 pm de Argentina, Brasil, Chile, Paraguay y Uruguay. 8:15 am PT / 11:15 am ET en Estados Unidos.

Canal: ESPN en México y Latinoamérica. ESPN+ en Estados Unidos.

Juventus vs Torino en VIVO

El cuadro de la Juventus está teniendo una gran campaña que los tiene cada vez más cerca del título, sin embargo saben que la competencia está cerrada y no pueden fallar en casa. Después de 29 fechas suman 23 triunfos, 3 empates y han sido vencidos en apenas 3 ocasiones.

La Vecchia Signora viene de una gran victoria en la jornada pasada cuando recibieron al Genoa logrando un claro 1-3 con anotaciones de Paulo Dybala, Cristiano Ronaldo y Douglas Costa.

Por su parte, el Torino está teniendo un torneo irregular deambulando en media tabla ya sin mucho que pelear. Ellos suman 9 triunfos, 4 empates y han perdido en 16 duelos.

El Toro viene de una dura derrota en la jornada pasada cuando recibieron a la Lazio siendo superados 1-2 a pesar de que Andrea Belotti los puso al frente apenas a los 5 minutos.

Tanto la Juventus como el Torino saben de la importancia de este partido dado que ambos clubes quieren conseguir la victoria que les permita buscar un buen cierre; en la tabla general encontramos a la Vecchia Signora como líder con 72 puntos, mientras que el Toro es treceavo con 31 unidades en la Serie A. Al concluir el partido les tendremos el mejor resumen, con la repetición de los goles y el resultado final. Juventus vs Torino.

