Arrancando las emociones de la Copa GNP por México 2020 los Tigres y el Mazatlán firmaron un entretenido empate 0-0 en el Akron.

El partido arrancó con ligero dominio del Mazatlán que salió motivado buscando sorprender, pero la primera clara llegó con Eduardo Vargas que no pudo definir ante un gran lance de Fraga, al 15 otra vez Fraga detuvo el intentó de Vargas, pero la más clara del primer lapso llegó al minuto 40 cuando el Quick Mendoza picó la pelota para un gran lance de Nahuel que apenas alcanzó a desviar para mantener el 0-0 al descanso. Para el segundo tiempo los Tigres dominaban las acciones, pero no eran claros y al 72 Mazatlán estuvo cerca de sorprender con remate de cabezas de César Huerta que pegó en el poste, los Sinaloenses cerraron mejor, pero ya no hubo goles.

Así, tanto los Tigres como el Mazatlán sumaron su primer punto en este torneo amistoso. En la jornada 2 la UANL visitará a las Chivas y Mazaltán se medirá al Atlas.

[Vídeo] Resultado y Resumen Tigres vs Mazatlán 0-0 Jornada 1 Copa GNP México 2020