Puebla le dio la bienvenida a Mazatlán al fútbol mexicano logrando vencerlos 4-1 en el Kraken por la jornada 1 del Torneo Apertura 2020.

El partido arrancó de gran manera para el Puebla que logró irse al frente apenas a los 10 minutos cuando Omar Fernández sirvió a Santiago Ormeño que no perdonó el 0-1, tras eso Mazatlán mostraba cierto dominio, pero la realidad es que no había claridad, hasta que al 37 César Huerta sacó gran disparo para un golazo que mandó al duelo con el empate a uno al descanso. Para el segundo tiempo Mazatlán salió con todo, pero apenas a los 9 minutos un penal sobre Tabó le permitió a Daniel Arreola poner el 1-2, al 64 Aristeguieta estuvo cerca del empate pero Vikonis salvó su arco, los Sinaloenses intentaron apretar en la recta final, pero no tenían ideas en el último tercio y fue La Franja el que perdonó las más clara al 87 cuando Salas falló dentro del área chica solo para empujar, sin embargo 2 minutos después Osvaldito Martínez liquidó el duelo con el 1-3 y al 90+3 Amaury Escoto firmó el 1-4 final.

Así, Puebla sumó sus 3 primeros puntos de la campaña dejando a Mazatlán sin unidades. En actividad de la jornada 2 de la Liga MX, La Franja recibirá al Cruz Azul el viernes, dos días después Sinaloa visitará a Querétaro. Mazatlán 1-4 Puebla.

[Vídeo] Resultado, Resumen y Goles Mazatlán vs Puebla 1-4 Jornada 1 Torneo Apertura 2020