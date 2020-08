Tepatitlán vs Morelia EN VIVO Hora, Canal, Dónde ver Jornada 1 Liga de Expansión Apertura 2020

Abrimos la actividad de este miércoles 19 de agosto siguiendo con la fecha 1 de la Liga de Expansión Apertura 2020, cuando el Tepatitlán haga su debut con la misión de sumar sus primeros puntos, pero recibirá a un Atlético Morelia que sabe no puede fallar si quiere ir ganándose a la afición que está muy dolida.

Hora y Canal Tepatitlán vs Morelia

Sede: Estadio Gregorio Tepa Gómez, Tepatitlán de Morelos, Jalisco

Hora: 5:00 pm

Canal: ESPN

Tepatitlán vs Morelia en VIVO

El cuadro del Tepatilán es un club con mucha historia, pero que nunca ha podido dar el paso de consolidarse como importante, de hecho la última vez que jugaron en una segunda categoría fue en la campaña 1993-1994, ahora vuelven con la misión de mantener su jerarquía histórica.

Los Alteños tuvieron muchos cambios con el fin de reforzarse para esta temporada, aunque hay que recordar que la categoría es sub-23 con unos refuerzos. También tuvieron un amistoso el pasado 14 de agosto cuando cayeron 2-1 ante los Dorados.

Por su parte, el Atlético Morelia es una franquicia de reciente creación encabezada por José Luis Higuera que llega con la misión de que la afición “olvide” al Morelia que mudó su franquicia a Mazatlán en la primera división.

Los Michoacanos serán dirigidos por Ricardo Valiño y tendrán en sus filas a jugadores como Gustavo Ramírez y Gael Acosta. Ellos vencieron 4-2 a los Aguacateros de Uruapán en un amistoso el pasado 5 de agosto.

Tanto el Tepatitlán como el Morelia saben de la importancia de este partido dado que ambos saldrán con todo con la misión de pegar primero, son dos cuadros que estarán haciendo su debut en la categoría, saben que no hay derecho a ascenso, pero eso podría ser un plus para ellos dado que no les importará mucho esperar los 3 años de pausa, con el fin de afianzar al equipo y luchar por el ascenso cuando sea permitido en unos años. Al concluir el partido les tendremos el mejor resumen, con la repetición de los goles y el resultado final. Tepatitlán vs Morelia.

