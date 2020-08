Tweet on Twitter

Share on Facebook

Se cierra la actividad de este jueves 20 de agosto con un gran partido en la jornada 1 de la Liga de Expansión Apertura 2020, cuando el Cancún FC haga su debut con la misión de sumar sus primeros puntos y demostrar que será un equipo protagonista, pero recibirá a la Jaiba Brava de Tampico Madero que intentará imponer su jerarquía en el Estadio Andrés Quintana Roo.

Hora y Canal Cancún vs Jaiba Brava

Sede: Estadio Andrés Quintana Roo, Cancún, Quintana Roo

Hora: 9:00 pm

Canal: TUDN

Cancún vs Jaiba Brava en VIVO

El cuadro del Cancún estará haciendo su debut histórico en la segunda categoría del fútbol mexicano, han conformado un plantel competitivo encabezados por el Chaco Giménez como entrenador y Guillermo Allison en la portería.

Los Cancunenses tuvieron un amistoso el pasado 12 de agosto donde lograron vencer 1-0 a los Venados con solitaria anotación de Armando Zamorano, seguramente les servirá para llegar motivados.

Por su parte, la Jaiba Brava tiene la misión de ser protagonista, sin embargo habrá que ver que tanto le afectó la eliminación del Ascenso, ya que era un club que tenía ese claro objetivo, aun así, seguramente seguirán luchando.

El Tampico Madero tuvo su último amistoso el pasado 12 de agosto cuando empataron 0-0 ante los Correcaminos. Antes habían caído ante Santos.

Tanto el Cancún como la Jaiba Brava saben de la importancia de este partido dado que ambos clubes tienen la misión de debutar con triunfo, apenas inicia la temporada pero sería un buen golpe anímico. Realmente no hay un claro favorito porque no sabemos muy bien que esperar de dos cuadros con jugadores muy jóvenes debido a la regla sub-23. Al concluir el partido les tendremos el mejor resumen, con la repetición de los goles y el resultado final. Cancún vs Jaiba Brava.

Cancún vs Jaiba Brava EN VIVO Hora, Canal, Dónde ver Jornada 1 Liga de Expansión Apertura 2020