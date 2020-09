El Querétaro dio un golpe de autoridad logrando una gran victoria 4-1 sobre el Toluca en la jornada 8 del Torneo Apertura 2020.

Desde el arranque del partido fue el Querétaro el que tomó las riendas y no tardó mucho en tomar ventaja, dado que al minuto 13 Omar Islas asistió a Fernando Madrigal que no perdonó el 1-0, apenas 5 minutos después Gastón Sauro cometió un penal que Hugo Silveira hizo efectivo para el 2-0, el Toluca intentaba responder, pero al descanso no había más. Para el segundo tiempo, apenas a los 7 minutos un autogol de Luis García sentenció la derrota de los Diablos Rojos con el 3-0, pero eso no sería todo de un Querétaro motivado que al 69 aumentó su ventaja con anotación de Ángel Sepúlveda tras un gravísimo error del arquero diablo, el Toluca logró descontar al 77 con gol de Javier Guemez, estuvieron cerca de anotar el segundo, pero ya no hubo más.

Con esta victoria Querétaro arribó a 10 puntos en el noveno puesto, mientras que Toluca se mantuvo sexto con 12 unidades. En actividad de la jornada 9 de la Liga MX, los Gallos Blancos visitarán a las Chivas el próximo martes, mismo día en que los Diablos Rojos recibirán a Juárez. Querétaro 4-1 Toluca.

[Vídeo] Resultado, Resumen y Goles Querétaro vs Toluca 4-1 Jornada 8 Torneo Apertura 2020