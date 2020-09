Tweet on Twitter

Foto: @golesycifras

Los Pumas siguieron con su espectacular temporada al vencer 3-0 al Atlético San Luis en la jornada 10 del Torneo Apertura 2020.

El partido arrancó de manera pareja, la primera de peligro fue al 12 con un cabezazo que falló Germán Berterame, un minuto después Juan Pablo Vigón sacó disparo que terminó en el fondo de las redes para poner al frente a los Pumas, tras eso el choque se mantenía intenso, Atlético San Luis buscaba reaccionar, sin embargo al descanso no había más.

Para el segundo tiempo, apenas a los 5 minutos Anderson Julio estuvo cerca del empate pero Talavera salvaba su arco, 3 minutos después Alan Mozo sirvió a Juan Dinenno que no perdonó el 2-0, tras eso no había mucho que contar, Pumas estaba muy bien parado atrás y los Colchoneros Mexicanos no generaban real peligro, finalmente al 84 en una jugada poco fortuita Mauro Quiroga terminó poniendo el 3-0 con un cabezazo, así concluyó el choque.

Con esta victoria Pumas arribó a 22 puntos como líder general, mientras que Atlético San Luis se estancó en 8 unidades como penúltimo. En actividad de la jornada 11 de la Liga MX, los Colchoneros Mexicanos recibirán a Monterrey el próximo domingo, un día después la UNAM visitará a León. Pumas 3-0 Atlético San Luis.

[Vídeo] Resultado, Resumen y Goles Pumas vs Atlético San Luis 3-0 Jornada 10 Torneo Apertura 2020