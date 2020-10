Dinamo vs Juventus EN VIVO Hora, Canal, Dónde ver Jornada 1 Champions League 2020-21

Tweet on Twitter

Se abren las emociones de la fase de grupos de la Champions League 2020-2021 este martes 20 de octubre con un buen duelo donde el Dinamo de Kiev buscará aprovechar su condición de local para demostrar que está para competir ante cualquier rival, pero tendrá que recibir a la Juventus que llega decidida a imponer su jerarquía en su visita al Estadio de Kiev.

Hora y Canal Dinamo vs Juventus

Sede: Estadio Olímpico de Kiev, Kiev, Ucrania

Hora: 7:55 pm de Ucrania y 6:55 pm de Italia. 11:55 am de México, Colombia, Ecuador, Panamá y Perú. 1:55 pm de Argentina, Brasil, Chile, Paraguay y Uruguay. 9:55 am PT / 12:55 pm ET en Estados Unidos.

Canal: ESPN en Latinoamérica. TUDN en Estados Unidos.

Dinamo vs Juventus en VIVO

El cuadro del Dinamo está cumpliendo con una gran campaña en la Liga Premier de Ucrania donde marcha como líder invicto con 4 triunfos y 2 empates en 6 jornadas. El sábado pasado, como visitantes, doblegaron 0-2 al Rukh Vynnyky.

Los Blanquiazules vuelven a una fase de grupos de la Liga de Campeones tras su intentó fallido en la edición 2018-2019 donde quedaron eliminados en Playoffs. La última vez que jugaron una fase de grupos fue en la edición 2016-17 quedando eliminados en fase de grupos.

Por su parte, la Juventus está teniendo un torneo irregular en la Serie A ya que en 4 fechas suman 2 triunfos y 2 empates. El sábado pasado visitaron al Crotone teniendo que conformarse con un empate 1-1.

La Vecchia Signora inicia esta competencia sin Cristiano Ronaldo pero con el firme objetivo de llevarse el título, están entre los favoritos, queda un camino largo pero siempre será importante el iniciar ganando.

Tanto el Dinamo Kiev como la Juventus saben de la importancia de este partido dado que ambos clubes quieren arrancar con el pie derecho, aunque la realidad es que la Vecchia Signora parte como favorito por el poder de su plantel, sería una sorpresa si los Blanquiazules consiguen salir, al menos, con el empate, pero saben que su rival no llega en su mejor momento e intentarán aprovecharlo. Al concluir el partido les tendremos el mejor resumen, con la repetición de los goles y el resultado final. Dinamo vs Juventus.

