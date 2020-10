Lokomotiv Moscú vs Bayern Múnich EN VIVO Hora, Canal, Dónde ver Jornada 2 Champions League 2020-21

Tweet on Twitter

Se abren las emociones de la jornada 2 de la Champions League 2020-2021 este martes 27 de octubre con un buen duelo donde el Lokomotiv Moscú buscará hacer un duelo perfecto que les permita aspirar a sumar ante un Bayern Múnich que saldrá a imponer su jerarquía en el Estadio Lokomotiv.

Hora y Canal Lokomotiv Moscú vs Bayern Múnich

Sede: Estadio Lokomotiv, Moscú, Rusia

Hora: 7:55 pm de Rusia y 6:55 pm de Alemania. 11:55 am de México, Costa Rica, Guatemala, El Salvador, Honduras y Nicaragua. 12:55 pm de Colombia, Ecuador, Panamá y Perú. 2:55 pm de Argentina, Brasil, Chile, Paraguay y Uruguay. 10:55 am PT / 1:55 pm ET en Estados Unidos.

Canal: Fox Sports en Sudamérica. ESPN en México y Centroamérica. Galavision en Estados Unidos.

Lokomotiv Moscú vs Bayern Múnich en VIVO

El cuadro del Lokomotiv Moscú cumplió con un buen debut en esta Liga de Campeones, ya que el miércoles pasado visitaron al RB Salzburg logrando un buen empate 2-2 con anotaciones de Éder y Vitaly Lisakovich, por lo que en casa es vital hacerse fuertes.

La Locomotora de vapor está teniendo un torneo irregular en la Liga Premier de Rusia ubicándose en el cuarto puesto. Vienen de un durísimo descalabro el sábado pasado cuando, en casa, cayeron 1-2 ante el Rotor Volgogrado.

Por su parte, el Bayern Múnich es el vigente campeón de la Champions y en su debut demostró que va otra vez por el trofeo, ya que el miércoles pasado aplastaron 4-0 al Atlético de Madrid con doblete de Kingsley Coman y goles de Leon Goretzka y Coretin Tolisso.

Los Bávaros vienen de un contundente triunfo el sábado pasado cuando recibieron al Eintracht Frankfurt aplastándolos 5-0 con hat-trick de Robert Lewandowski, para colocarse segundos de la Bundesliga.

Tanto el Lokomotiv Moscú como el Bayern Múnich saben de la importancia de este partido dado que ambos clubes quieren conseguir la victoria que les permita dar un golpe de autoridad, aunque la realidad es que los Bávaros parten como amplios favoritos, sería una sorpresa si la Locomotora rescata, al menos, el empate. Al concluir el partido les tendremos el mejor resumen, con la repetición de los goles y el resultado final. Lokomotiv Moscú vs Bayern Múnich.

