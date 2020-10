Oleksandr Usyk vs Dereck Chisora EN VIVO Hora, Canal, Dónde ver Pelea Box 2020

Desde que Oleksandr Usyk dominó a Murat Gassiev para convertirse en el campeón indiscutible de peso crucero, los fanáticos han estado ansiosos por ver cómo le iría a Usyk contra un oponente legítimo de peso pesado. El sábado, finalmente tendrán esa oportunidad cuando Usyk se enfrente a Derek Chisora ​.

Hora y Canal Oleksandr Usyk vs Dereck Chisora

Sede: Wembley Arena, Inglaterra

Hora: 10:00 pm de Inglaterra. 4:00 pm en México. 3:00 pm PT / 6:00 pm ET en Estados Unidos.

Canal: DAZN en Estados Unidos. ESPN en Latinoamérica.

Usyk es uno de los personajes más coloridos y divertidos del boxeo. También es un peleador dominante (lo tengo en el puesto número 8 en mi lista libra por libra). Pero Chisora ​​casi seguramente le proporcionará una gran (literalmente) prueba.

“Oleksandr Usyk se va a llevar el susto de su vida”, dijo Chisora. “Quiere afirmar que está en la cima de la cadena alimentaria, pero si quiere hacer eso, necesita boxear con un verdadero peso pesado. Es una pelea, el tipo me va a tirar el fregadero de la cocina. Solo voy a morder el protector de las encías … No da miedo, es una pelea. Él es un hombre y yo soy un hombre. Lo peor que puede pasar es que te noqueen. Me aseguraré de que cuando Usyk salga de ese ring sepa que ha estado en una pelea “.

Usyk en realidad ya ha peleado contra un verdadero peso pesado. Pero Usyk era demasiado talentoso para Chazz Witherspoon y lo detuvo en el séptimo round el año pasado. Chisora, sin embargo, es mejor y más experimentada que Witherspoon. Usyk, que ya es un oponente obligatorio para uno de los cinturones de título de Anthony Joshua, no parece preocupado.

“No habrá guerra. Traigo paz, boxeo puro y limpio ”, dijo Usyk. “Definitivamente querrá lastimarme mucho, pero no me pararé frente a él. No sé por qué todo el mundo está hablando de una prueba en peso pesado porque, toda mi vida, he sido probado por pesos pesados. … Si el rey de los animales fuera considerado según el tamaño, entonces sería elefante, no león. Un elefante es amigo del ratón “.

Predicción Oleksandr Usyk vs Derek Chisora

Definitivamente estoy interesado en ver cómo la barbilla de Usyk se enfrenta al poder de Chisora, especialmente porque Chisora superará a Usyk en alrededor de 40 libras. Sin embargo, imagino que a Usyk le irá bien. Entonces, si se trata de que Usyk supere a Chisora y posiblemente lo detenga, esa es la dirección que tomaría. Puedo ver a Usyk lastimando a Chisora, pero no lo veo noqueándolo. Yo iría con Usyk por decisión unánime, en algún lugar en el rango de 117-111.

