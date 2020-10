Tweet on Twitter

Pachuca logró una valiosa victoria 2-0 en su visita a Tijuana por la jornada 16 del Torneo Apertura 2020 en el Caliente.

El partido arrancó con dominio de Pachuca que tuvo la primera a los 7 minutos cuando Ismael Sosa que reventó el poste, al 11 los Xolos respondieron cuando Castillo perdonó frente el arco, los minutos pasaban son buenas oportunidades en ambos lados, pero fue al 35 cuando Erick Aguirre sacó una diagonal que Víctor Guzmán mandó al fondo para poner al frente a los Tuzos, Tijuana intentó reaccionar, pero al descanso no había más. Para el segundo tiempo Xolos salió a presionar, aunque Pachuca no renunciaba al ataque también generando oportunidades, pero al 72 un penal sobre el Pocho Guzmán le permitió a Roberto de la Rosa poner el 0-2, Xolos apretó, pero ya no hubo más.

Con esta victoria Pachuca arribó a 25 puntos colocándose en la séptima posición, mientras que Tijuana se estancó en 14 unidades en la quinceava posición alejándose del repechaje. En actividad de la última jornada de la Liga MX, los Tuzos recibirán al Necaxa, mientras que los Xolos tendrán acción el miércoles visitando al Monterrey en la vuelta de la final de la Copa MX. Tijuana 0-2 Pachuca.

[Vídeo] Resultado, Resumen y Goles Tijuana vs Pachuca 0-2 Jornada 16 Torneo Apertura 2020