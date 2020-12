Tweet on Twitter

Foto: @MarcaClaro

El Atlético de Madrid logró una valiosísima victoria 2-0 sobre el Valladolid en la jornada 11 de la Liga Española 2020-2021 en el Wanda Metropolitano.

Desde el arranque del partido el Atlético de Madrid, con Héctor Herrera y Luis Suárez como titulares, tomaba las riendas, sin embargo les costaba mucho generar real peligro, Suárez intentaba ser el referente, pero tras 45 minutos se mantenía el 0-0. Para el segundo tiempo la tónica se mantenía con el Atlético de Madrid intentando pero sin ser claro, hasta que al 56 Trippier asistió a Thomas Lemar que no perdonó el 1-0, pero eso no fue todo, ya que al 72 otra vez apareció Trippier ahora sirviendo a Marcos Llorente que no perdonó frente el arco para el 2-0 final.

Con esta victoria el Atlético de Madrid arribó a 26 puntos colocándose como líder general, mientras que Valladolid se estancó en 10 unidades en zona de descenso en LaLiga. Los Colchoneros tendrán otro partido de vida o muerte el miércoles visitando al RB Salzburg en Champions League. Atlético de Madrid 2-0 Valladolid.

[Vídeo] Resultado, Resumen y Goles Atlético de Madrid vs Valladolid 2-0 Liga Española 2020-2021