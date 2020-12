Tweet on Twitter

Las Tigres dieron un golpe de autoridad tomando ventaja 1-0 sobre el Monterrey en la ida de la Liga MX Femenil Apertura 2020.

El partido arrancó de manera pareja, aunque poco a poco las Tigres empezaron a tomar las riendas, al 21 Jackie Ovalle se quedó muy cerca de cabeza, las Rayadas no podía responder, al 40 apareció Stephany Mayor con otro cabezazo sin suerte, así, al descanso se mantenía el 0-0. Para el segundo tiempo las Tigres seguían dominando, al 55 parecía que Katty Martínez las ponía al frente, pero se anuló por una posición adelantada polémica, 6 minutos después Jackie Ovalle cobró un tiro libre de gran manera, aunque con colaboración de la arquera rayada, para poner el 0-1, Monterrey se notaba perdida, tanto que el entrenador apostó a no recibir el segundo ante el dominio de la UANL que no pudo aumentar su ventaja.

Así, las Tigres dieron un paso a un nuevo título y el próximo lunes buscarán el levantar el trofeo en el Volcán, pero Monterrey saldrá decidida a remontar. Monterrey 0-1 Tigres.

[Vídeo] Resultado, Resumen y Goles Monterrey vs Tigres 0-1 Final Liga MX Femenil Apertura 2020