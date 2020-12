Triplemania 2020 EN VIVO Cartelera, Hora, Canal, Dónde ver Pagano vs Chessman XXVIII

Fans de la lucha libre, ¡regocíjense! Triplemania XXVIII finalmente se celebrará este sábado 12 de diciembre. El evento principal de AAA estaba originalmente programado para el 22 de agosto, pero la pandemia de COVID canceló esos planes. Ahora está a todo vapor para este 12 de diciembre.

Tres de las peleas se conocieron anteriormente con el evento principal de Cabellera vs Cabellera, Kenny Omega defendiendo el Megacampeonato y una presentación de nuevos luchadores de Marvel. Los cuatro combates restantes traen a la Lucha Bros para defender el cinturon en parejas, una competencia femenina de la Copa Triplemania por primera vez y más.

La cartelera completa para Triplemania XXVIII actualmente es:

Cartelera Triplemania 2020

Cabellera vs Cabellera: Pagano vs Chessman

AAA Megacampeonato: Kenny Omega (c) vs Laredo Kid

Leyenda Americana & Aracno vs Terror Purpura & Venenoide

Psycho Clown, Murder Clown, & Monster Clown vs LA Park, Hijo de LA Park, & Blue Demon Jr.

Copa Triplemania: Faby Apache vs Lady Maravilla vs Chik Tormenta vs Lady Shani vs La Hiedra vs Hades

Campeonato de Parejas AAA: Fénix & Pentagón (c) vs Texano Jr. & Rey Escorpion vs Myzteziz Jr. & Octagon Jr.

Poder del Norte (Mocho Cota Jr., Carta Brava Jr., & Tito Santana) vs Niño Hamburguesa, Maximo, & Mr. Iguana

Inducción al Salón de la Fama de La Parka

Hora y Canal Triplemania 2020

La función de Triplemania 2020 estará iniciando a las 7:00 pm del centro de México (5 p.m PT / 8 p.m ET en Estados Unidos) y se podrá ver por Facebook Watch, YouTube Live y por Combate Space.

En México, a partir de las 10:30 pm del centro, también se podrá disfrutar de la función por Azteca Deportes.

Sorpresas en Triplemania 2020

Triplemanía XXVIII no solo será una fiesta de lucha libre, pues contará con invitados especiales que le darán un toque diferente al evento más importante de AAA.

Al estar a puerta cerrada y con transmisión en vivo a través de internet, Lucha Libre AAA intentará dar algo diferente a lo que estamos acostumbrados, por lo que invitará a cantantes y comediantes, aunque su rol dentro del evento no es muy conocido, ya que podría acompañar a los luchadores o incluso tener algún espacio durante el evento.

Uno de los invitados es el comediante Ricardo O’Farrill, quien fue anunciado en las redes sociales de la empresa.

También fueron invitados los Youtubers Orson Padilla y Daniel Khosravi.

Otros invitados son los famosos raperos mexicanos Aczino y Lobo Estepario, quienes son conocidos por su estilo freestyle en las llamadas «peleas de gallos». También estará Molotov.

Y finalmente, el último anunciado para formar parte de Triplemanía XXVIII es el Charro González, quien representa a un catrín, proveniente de la celebración del Día de Muertos y que con el tiempo se ha convertido en un referente de la cultura popular mexicana, por difundir las tradiciones.

Triplemania 2020 EN VIVO

Luce como una cartelera y una función bastante decente considerando las circunstancias. Ambos combates por el título deberían estar llenos de emoción. La pelea cabellera vs cabellera tiene el potencial de ser intenso, la AAA parece tener una forma de lograr actuaciones satisfactorias en los eventos principales de Triplemania. Las mujeres tienen la oportunidad de brillar en la Copa Triplemania. El combate de Marvel tiene el beneficio de la curiosidad. Dorian Roldan confirmó que los hombres bajo las máscaras serán luchadores de primera clase. Aquí hay un vistazo a las máscaras de Leyenda Americana, Aracno, Terror Purpura y Venenoide.

Destaca por su ausencia es Rush. Durante la parte de preguntas y respuestas, Roldan explicó que Rush tiene compromisos previos con Ring of Honor. Pero las sorpresas con música y artistas invitados sin duda podría darnos una buena función que entretenga a los aficionados tanto de la lucha libre como aficionados espontáneos que buscan entretenimiento.

