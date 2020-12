Horario Canelo Álvarez vs Callum Smith en México, Estados Unidos e Inglaterra

Tweet on Twitter

Este sábado 19 de diciembre el peleador mexicano Saúl “Canelo” Álvarez vuelve al ring tras no haber peleado en todo este año y lo hará con una prueba muy dura al medirse al británico Callum Smith que sabe que está ante la oportunidad de su vida y no querrá desaprovecharla en el Alamodome de San Antonio.

Sin duda es una de las peleas más esperadas de este 2020 donde no han habido gran cantidad de combates, aunque ha cerrado de buena manera con la pelea de Golovkin el viernes y el combate de Anthony Joshua hace unos días, pero ahora los ojos estarán puestos en el Canelo vs Smith y aquí les traemos los horarios al rededor del mundo para no perderse este gran evento.

Hora Canelo vs Smith en México

Los aficionados de México podrán disfrutar de la pelea entre Canelo vs Smith a partir de las 9:00 pm tanto en el canal de Las Estrellas y Azteca 7 en TV Abierta, sin embargo la función también se podrá disfrutar por ESPN totalmente en vivo.

Hora Álvarez vs Callum Smith en Inglaterra

Sin duda alguna en el Reino Unido se ha levantado una gran expectativa para esta pelea donde esperan ver a Callum Smith venciendo al Canelo. Ellos tendrán que levantarse muy temprano el domingo ya que la función será a las 3:00 am y la pelea estelar estará arrancando un par de horas después.

Hora Canelo Álvarez vs Callum Smith en Estados Unidos

En los Estados Unidos existe una gran afición al boxeo y sobretodo una gran comunidad de mexicanos e ingleses que no querrán perderse este combate. La función dará inicio a las 7:00 pm del Pacífico, 9:00 pm del centro y 10:00 pm del Este.

Hora Canelo vs Smith en Centroamérica y Sudamérica

También les tenemos otros horarios para disfrutar de la pelea:

Costa Rica, Guatemala, El Salvador, Honduras y Nicargua: 9:00 pm

Colombia, Ecuador, Panamá y Perú: 10:00 pm

Bolivia y Venezuela: 11:00 pm

Argentina, Brasil, Chile, Paraguay y Uruguay: 00:00 am del domingo.

