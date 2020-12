[Vídeo] Resultado, Resumen y Goles Jaiba Brava vs Atlante 1-1 Final Liga de Expansión Apertura 2020

Tweet on Twitter

La Jaiba Brava y el Atlante dejaron todo para la vuelta este jueves al igualar 1-1 en la ida de la Final de la Liga de Expansión Apertura 2020.

El partido arrancó de manera pareja, sin embargo apenas a los 8 minutos la Jaiba Brava aprovechó una mala salida de los Potros de Hierro para que Humberto Hernández cediera a Joel Pérez que no perdonó para el 1-0, tras eso el choque se volvió muy físico, ambos peleaban con todo, el Atlante intentaba reaccionar, pero al descanso no había más. Para el segundo tiempo el Atlante buscaba tomar las riendas y al 59 apareció José García tras una serie de rebotes para poner el empate, tras eso la Jaiba Brava volvió a tomar las riendas, sabía que en casa debían ganar, aunque los Potros de Hierro también generaban real peligro, pero el gol no llegó a ningún arco.

Así, todo se definirá el próximo domingo en la Ciudad de los Deportes donde el Atlante buscará aprovechar su condición de local para coronarse, mientras que la Jaiba Brava también saldrá por todo. Jaiba Brava 1-1 Atlante.

