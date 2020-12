Tweet on Twitter

Este viernes 18 de diciembre veremos el último enfrentamiento debajo del ring entre Saúl “Canelo” Álvarez y Callum Smith que estarán disputando el llamado “Round 0” en la báscula previo a su combate estelar del sábado en San Antonio, con el objetivo de dar el límite de las 168 libras.

Hora y Canal Pesaje Canelo Álvarez vs Callum Smith

Sede: Alamodome, San Antonio, Texas

Hora: 9:00 am PT / 12:00 pm ET en Estados Unidos. 11:00 am en México y Centroamérica. 5:00 pm de Reino Unido.

Canal: DAZN en Estados Unidos y Reino Unido. TV Azteca y Televisa en México. ESPN en Latinoamérica.

Pesaje Canelo Álvarez vs Callum Smith EN VIVO

Álvarez está de regreso en acción por primera vez desde que noqueó a Sergey Kovalev en noviembre de 2019 en Las Vegas, arrebatándole el título mundial de peso semipesado de la OMB al ruso para convertirse en un gobernante mundial de cuatro pesos.

Callum Smith había estado pidiendo esta pelea para consolidar su posición como el mejor peleador en 168 libras después de defender los títulos dos veces, noqueando a Hassan N’Dam en Nueva York en junio de 2019 y luego superando por poco a John Ryder en su ciudad natal cinco meses después. Smith también estará en busca de venganza familiar cuando pase por las cuerdas, ya que Canelo derrotó a su hermano Liam en Texas en septiembre de 2016.

La pelea se estará disputando en el peso supermediano que tiene como límite las 168 libras, se habló de los problemas que Callum Smith ha tenido con el peso, pero habrá que ver como se ve arriba de la báscula, mientras que del Canelo no se espera ningún tipo de problemas. Se estarán disputando los cinturones de la WBC y WBA.

Pesaje Canelo Álvarez vs Callum Smith EN VIVO Hora, Canal, Dónde ver, Pesos Oficiales 2020