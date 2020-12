Tweet on Twitter

La Jaiba Brava de Tampico Madero logró una remontada épica en tiempo extra para vencer 3-2 al Atlante en la gran final de la Liga de Expansión Apertura 2020.

El primer lapso transcurrió en un clima sumamente tenso, prácticamente en 45 minutos no había nada que contar con un Atlante y una Jaiba Brava que se conocían bien y se estaban neutralizando de manera perfecta para mantener el 0-0. Para el segundo tiempo la tónica se mantenía, ninguno lograba tomar las riendas y generar peligro, fue al 68 cuando en un balón parado apareció Jonathan Sánchez de cabeza para poner al frente al Atlante, sin embargo la Jaiba Brava logró reaccionar al 76 cuando Jesús Salas puso el 1-1, así concluyeron los 90 minutos.

El primer lapso transcurrió de manera pareja, aunque poco a poco el Atlante empezó a tomar las riendas siendo mejor y empezando a generar real peligro, pero tras 15 minutos no había más. Para el segundo tiempo, apenas se jugaba el primer minuto cuando Jonathan Vega sacó disparo que terminó en el fondo de las redes con colaboración del arquero de la Jaiba Brava, eso obligó a Tampico Madero a irse con todo, pero no eran claros, hasta que en un balón parado al 113 apareció otra vez Jesús Salas de cabeza para el 2-2, eso golpeó a los Potros de Hierro que al 116 cometieron un penal que Diego de Buen no perdonó para el gol del triunfo y el título de la Jaiba Brava.

Así, la Jaiba Brava se proclamó campeón de la primera edición de la Liga de Expansión obteniendo un buen premio económico, aunque sin poder pelear por el ascenso, mientras que el Atlante se quedó con el siempre amargo sabor del subcampeonato.

[Vídeo] Resultado, Resumen y Campeón Atlante vs Jaiba Brava 2-3 Final Liga de Expansión Apertura 2020