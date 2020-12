Cincinnati Bengals vs Pittsburgh Steelers EN VIVO Hora, Canal, Dónde ver Semana 15 NFL 2020

Tweet on Twitter

Share on Facebook

Hace dos semanas, los Pittsburgh Steelers fueron el brindis de la NFL con 11-0. Pero después de perder dos juegos consecutivos, necesitan volver a su camino ganador, comenzando con su juego de “Monday Night Football” contra los Cincinnati Bengals.

Estos equipos se enfrentarán por segunda vez en seis semanas después de que Pittsburgh dominó a Cincinnati 36-10 en la Semana 10. Ben Roethlisberger lanzó para 333 yardas y cuatro touchdowns, el máximo de la temporada, y los Steelers lideraron por dos o más anotaciones durante casi 44 minutos de juego. tiempo de juego.

Los Steelers también podrían usar ese tipo de demostración después de la forma en que han estado jugando últimamente. No han llegado a 20 puntos en los últimos tres juegos y han girado el balón cinco veces en el proceso. Jugar esos juegos en un tramo de 12 días después de que un brote de COVID-19 con los Ravens retrasó su posible juego de Acción de Gracias no ayudó, pero este equipo tiene que jugar mejor mientras Pittsburgh se prepara para los playoffs. Una victoria el lunes sobre Cincinnati o una derrota de Cleveland ante los New York Giants el domingo por la noche asegura la AFC Norte para los Steelers, lo que le quitaría mucha presión a su final de la Semana 17 con los Browns.

Para los Bengals, esa derrota de noviembre ante Pittsburgh inició la peor racha de cinco partidos de la temporada. Han anotado más de 10 puntos solo una vez durante ese tramo, aunque Brandon Allen ha tenido que iniciar tres de esos juegos en lugar del lesionado Joe Burrow. Es Allen quien ahora está lesionado (contusión ósea), por lo que Cincinnati recurrirá a Ryan Finley como mariscal de campo. Una selección de cuarta ronda en el draft de 2019, Finley tuvo marca de 0-3 como titular esa temporada y no ha jugado bien (10 de 19, 75 yardas, 2 intercepciones) en cuatro apariciones limitadas esta temporada.

Uno de estos dos rivales de la AFC Norte terminará su racha perdedora en el horario estelar, pero ¿qué harían falta para que los Bengals ganen por primera vez en 12 enfrentamientos contra los Steelers? Analicemos las claves del juego.

Hora y Canal Bengals vs Steelers

Kickoff: lunes 21 de diciembre a las 5:15 p.m. PT / 8:15 p.m. ET en Estados Unidos. 7:15 p.m. en México

TV: ESPN en Estados Unidos y México

Spread: Steelers -13

Tres cosas a tener en cuenta

1. ¿Pueden los Steelers revitalizar su ataque aéreo?

La ofensiva de Pittsburgh no alcanzó sus niveles más altos en 2018 al comienzo de la temporada, pero fue lo suficientemente fuerte. A lo largo de nueve juegos, Roethlisberger tuvo un índice de pasador de 103.0 con 22 touchdowns a cuatro intercepciones. El jugador de 38 años realmente ha demostrado su edad en los últimos cuatro juegos, cuando ha lanzado una intercepción cada vez que no ha logrado alcanzar las seis yardas por intento.

Roethlisberger ha reconocido sus luchas y no todo está sobre sus hombros. Diontae Johnson lidera preocupantemente la liga con nueve pases esta temporada, y el equipo lanzó ocho pases asombrosos la semana pasada. Los Steelers tienen una ventaja dominante en caídas (33, el siguiente 28 más cercano) y puntos esperados perdidos debido a caídas (63, el siguiente 52 más cercano). Sin embargo, la falta de fuerza del brazo de Roethlisberger debido a la cirugía del codo, sin mencionar una rodilla torcida, está provocando más pases cortos por el centro, donde es más probable que los receptores dejen caer el balón.

Enfrentar a los Bengals podría ser una oportunidad para retomar el rumbo. Su defensiva ha permitido 7.4 yardas por intento (23 en la NFL) con solo nueve intercepciones (empatadas en el décimo lugar como mínimo). Roethlisberger ya los ha roto una vez esta temporada, así que quizás pueda replicar ese éxito.

Además de expandir el juego aéreo más allá de los pases cortos por el medio, y no dejar caer la pelota, una arruga que los Steelers podrían agregar a su ofensiva que les daría un impulso es más acción de juego. Pittsburgh lo ha usado menos que cualquier otro equipo esta temporada, ya que Roethlisberger opera principalmente desde la escopeta y no le gusta darle la espalda a la defensa, pero ignorar esta estrategia probada y verdadera puede eventualmente volver a morderlos. Pittsburgh ni siquiera necesita un fuerte ataque de carrera para que sea efectivo, solo necesita estar en una situación de bajada y distancia donde la amenaza de carrera sea creíble.

2. ¿Podrá alguno de los equipos establecer la carrera?

Hablando de correr el balón, ningún equipo ha podido hacerlo últimamente. Ha sido un problema continuo desde que ambos terminaron entre los ocho peores equipos terrestres la temporada pasada, y los 13 peores equipos cada temporada desde 2017, pero las lesiones han hecho que sus respectivos juegos terrestres sean aún más ineficaces.

Desde que Joe Mixon sufrió una lesión en el pie en la Semana 6, los Bengals están promediando solo 84.1 yardas terrestres por juego, incluyendo un par de actuaciones de 40 yardas en los últimos tres juegos. Pero los Steelers no han estado mucho mejor con James Conner golpeado; se han mantenido por debajo de las 50 yardas en el suelo en cinco de sus últimos siete juegos y promediaron 54.3 yardas por juego durante ese período.

A pesar de su incapacidad para mover el balón últimamente, los Steelers deberían tener ventaja el lunes debido a las defensas. Están cediendo 100.9 yardas por tierra por juego (sexto) y 4.2 yardas por acarreo (11 °), mientras que los Bengals están permitiendo 131.7 (28 °) y 4.6 (27 °). Es posible que Conner también esté jugando para su trabajo, ya que está listo para llegar a la agencia libre, aunque Benny Snell Jr. (3.3 ypc) y Anthony McFarland Jr. (3.4) aún no han impresionado.

Para los Steelers, pudieron vencer a los Bengals la última vez sin hacer mucho en el suelo (20 intentos, 40 yardas), pero eso no es sostenible contra oponentes más fuertes. Tendrán que asegurarse de que los futuros oponentes tengan motivos para preocuparse por Conner and Co. Mientras tanto, los Bengals deberán controlar el reloj si van a sacar una sorpresa en casa.

3. ¿Cómo será la defensiva de los Steelers con sus últimas lesiones?

La razón por la que Pittsburgh ha sido tan dominante esta temporada es por su defensiva. Son los primeros en anotar defensas, capturas y pérdidas de balón y terceros en defensa total. Sin embargo, se están mostrando serias grietas con el último grupo de lesiones.

Pittsburgh ya perdió a Devin Bush por un desgarro del ligamento cruzado anterior en octubre, y el corredor estelar de pases Bud Dupree sufrió la misma lesión a principios de este mes. El apoyador Robert Spillane fue el último en aterrizar en la lista de reservas lesionados con una lesión en la rodilla, aunque podría regresar a tiempo para los playoffs. Pero eso es mucha producción que perder mientras tanto.

Dupree fue uno de los tres Steelers que se ubicaron entre los 10 primeros en capturas, y su presencia claramente se perdió la semana pasada cuando Pittsburgh solo registró una captura contra los Bills. T.J. Watt (12.0 capturas) sigue siendo un aspirante al Jugador Defensivo del Año y Stephon Tuitt (8.0 capturas) puede ser una amenaza, por lo que los Bengals, que han renunciado a la segunda mayor cantidad de capturas en la liga, tendrán las manos llenas. Si los Steelers no pueden ejercer presión, será una enorme bandera roja.

Cincinnati Bengals vs Pittsburgh Steelers en VIVO

La temporada de los Bengals terminó en el momento en que Joe Burrow cayó, pero al menos pueden deshacerse de este desastre de temporada siendo una espina clavada en el costado de los Steelers. Pero por tan mal que los Steelers han jugado recientemente, los Bengals han sido aún peor. Esto podría ser una lucha de puntuación a menos que alguien cambie las cosas rápidamente.

Este juego en Cincinnati no podría haber llegado en un mejor momento para Pittsburgh, que necesita desesperadamente volver a encarrilarse. No espere otra paliza de 26 puntos como la que tuvieron hace unas semanas, pero los Steelers deberían alejarse con la fuerza de una defensa golpeada y una ofensiva rejuvenecida.

Predicción: Steelers 27, Bengals 10