El Barcelona tuvo un duro cierre de año ya que apenas pudo empatar 1-1 ante el Eibar en la jornada 16 de la Liga Española 2020-2021.

Desde el arranque del partido el Eibar intentaba demostrar que venía a competir, pero apenas a los 6 minutos Bigas cometió un penal sobre Araujo, sin embargo Martin Braithwaite la mandó por un costado, al 24 otra vez apareció Braithwaite mandando al fondo la pelota al fondo de las redes tras un gran pase de Junior Firpo, pero estaba en posición adelantada, tras eso el Eibar buscaba reaccionar generando algunas oportunidades, pero al descanso se mantenía el 0-0.

Para el segundo tiempo el Barcelona salió con todo, Dembélé, que acababa de entrar, tuvo una muy clara al 55 fallando un mano a mano, eso les costó caro ya que dos minutos después Ronald Araujo le regaló la pelota a Kike García que no perdonó el mano a mano para poner al frente al Eibar, Koeman hizo ingresar a todo su arsenal ofensivo y al 68 Firpo sirvió a Dembélé que ahora si no perdonó para el 1-1, al 70 Martin Braithwaite estuvo cerca del segundo tras un rebote, el Barcelona se fue con todo, pero el gol del triunfo no llegó.

Con este empate el Barcelona arribó a 25 puntos en la sexta posición, mientras que el Eibar tomó un respiro al colocarse catorceavo con 16 unidades. Los Blaugranas volverán a la actividad el domingo visitando al Huesca en LaLiga. Barcelona 1-1 Eibar.

[Vídeo] Resultado, Resumen y Goles Barcelona vs Eibar 1-1 Liga Española 2020-2021