Boca Juniors vs River Plate EN VIVO Hora, Canal, Dónde ver Jornada 4 Copa Diego Maradona 2020

Partidazo de poder a poder tendremos este sábado 2 de enero en la jornada 4 de la fase de campeonato en la Copa Diego Maradona 2020, cuando el Boca Juniors busque aprovechar su condición de local para ganar y aspirar a llegar a la Final, sin embargo tendrán que recibir al River Plate que sabe que no puede fallar en su visita al Estadio La Bombonera.

Como llegan los equipos

El cuadro del Boca Juniors ha cumplido hasta ahora en esta fase de grupos de campeonato donde ha disputado 3 partidos con saldo de 2 victorias y un empate, pero saben que muchas de sus aspiraciones estarán en lo que hagan este sábado.

Los Xeneizes vienen de una contundente victoria en la jornada pasada cuando recibieron al Huracán logrando vencerlos 3-0 con doblete de Ramón Ábila y uno más de Agustín Obando.

Por su parte, el River Plate también ha cumplido en la competencia sumando par de victorias y un empate, pero igual saben que necesitan sumar para seguir en la pelea por la final.

Los Millonarios vienen de un buen triunfo en la jornada pasada cuando, en casa, lograron vencer 2-1 al Arsenal con anotaciones de Nacho Fernández y Matías Suárez.

Tanto el Boca Juniors como el River Plate saben de la importancia de este partido dado que ambos marchan como líderes con 7 puntos, pero solamente el primero avanzará y tras este choque únicamente quedará uno más, por lo que prácticamente es un juego directo por el boleto a la fase final de la competencia.

Estos dos equipos se volverán a ver las caras tras más de un año sin enfrentarse, ya que su último choque se remonta a octubre de 2019 en las semifinales de la Copa Libertadores de aquel año. En aquella ocasión los Millonarios ganaron en casa 2-0, mientras que en la vuelta cayeron 1-0 pero eliminaron a los Xeneizes con global 2-1.

Hora y Canal Boca Juniors vs River Plate

El juego entre Boca Juniors vs River Plate se estará disputando en punto de las 9:30 pm de Argentina; en Estados Unidos iniciará a las 4:30 pm del Pacífico y 7:30 pm del Este. Otros horarios son:

México, Costa Rica, Guatemala, Honduras, Nicaragua y El Salvador: 6:30 pm

Colombia, Panamá, Perú y Ecuador: 7:30 pm

Bolivia y Venezuela: 8:30 pm

Uruguay, Chile, Paraguay y Brasil: 9:30 pm

Inglaterra y Portugal: 00:30 am del domingo

Alemania, España, Francia, Italia y Holanda: 1:30 am del domingo

La transmisión del partido River Plate vs Boca Juniors en VIVO para la televisión será en exclusiva por Fox Premium para Argentina, así como por TyC Sports en el resto de Sudamérica, mientras que en los Estados Unidos se podrá ver por Fanatiz. Por internet podrán seguir la cobertura minuto a minuto en vivo en las redes sociales de ambos clubes.

Boca Juniors vs River Plate en VIVO

Así que la mesa esta servida para disfrutar de este excelente partido entre dos equipos de gran calidad que saldrán decididos a ganar y dar un golpe de autoridad en la búsqueda del boleto a la final. En los pronósticos los Xeneizes parten como ligeros favoritos al estar en casa, pero sabemos de la calidad de los Millonarios que intentarán salir, al menos, con el empate para definir todo en la última fecha. Al concluir el partido les tendremos el mejor resumen, con la repetición de los goles y el resultado final. Boca Juniors vs River Plate.

Boca Juniors vs River Plate EN VIVO Hora, Canal, Dónde ver Jornada 4 Copa Diego Maradona 2020