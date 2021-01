Cagliari vs Napoli EN VIVO Hora, Canal, Dónde ver Jornada 15 Liga Española 2020-21

Abrimos la actividad de este domingo 3 de enero reanudando la actividad en la Serie A 2020-2021 en su jornada 15, cuando el Cagliari busque aprovechar su condición de local para sumar y sorprender a un Napoli que saldrá con la obligación de llevarse el botín de la Arena Cerdeña.

Hora y Canal Cagliari vs Napoli

Sede: Arena Cerdeña, Cagliari, Cerdeña, Italia

Hora: 3:00 pm de Italia. 8:00 am de México y Centroamérica. 9:00 am de Colombia, Ecuador, Panamá y Perú. 6:00 am PT / 9:00 am ET en Estados Unidos.

Canal: ESPN en Latinoamérica. ESPN+ en Estados Unidos.

Cagliari vs Napoli en VIVO

El cuadro del Cagliari está cumpliendo con una campaña complicada peleando en la parte baja de la tabla, pero fuera de la zona de descenso que es su principal objetivo. Después de 14 jornadas suman 3 triunfos, 5 empates y han caído en 6 ocasiones.

I Rossoblu viene de una dura derrota en la jornada pasada cuando visitaron a la Roma en un duelo donde intentaron competir, pero a pesar del doblete de Joao Pedro terminaron cayendo 3-2.

Por su parte, el Napoli está teniendo un torneo irregular viniendo a menos en los últimos duelos, por lo que esperan que esta pausa les haya servido para reencontrar su mejor funcionamiento. Ellos suman 8 triunfos, un empate y 4 descalabros, todavía con un duelo pendiente.

Gli Azzurri viene de un amargo empate en la jornada pasada cuando recibieron al Torino en un choque que parecían perder, pero al 90+2 Lorenzo Insigne apareció para el 1-1 final.

Tanto el Cagliari como el Napoli saben de la importancia de este partido dado que ambos clubes quieren conseguir la victoria que les permita dar un paso en la pelea por sus objetivos en este arranque de año; en la tabla general encontramos a I Rossoblu en la quinceava posición con 14 puntos, mientras que Gli Azzurri, del Chucky Lozano, se ubica en la quinta posición con 25 unidades en esta Serie A. Al concluir el partido les tendremos el mejor resumen, con la repetición de los goles y el resultado final. Cagliari vs Napoli.

