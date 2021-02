Seguimos con la actividad de este domingo 7 de febrero en la jornada 6 de la Liga MX Femenil Clausura 2021, cuando el América busque aprovechar su condición de local para sumar un nuevo triunfo que las consolide entre las líderes, pero tendrán que recibir a una León que saldrá decidida a sumar en su visita a Coapa.

Hora y Canal América vs León

Sede: Cancha Centenario, Coapa, CDMX

Hora: 10:00 am en México. 8:00 am PT / 11:00 am ET en Estados Unidos.

Canal: TUDN

América vs León en VIVO

El cuadro de América ha tenido una actuación buena “a secas” hasta ahora, no ha mostrado el fútbol que nos tenía acostumbrados, pero les ha alcanzado para sumar 2 triunfos, 2 empates y apenas han perdido en una ocasión.

Las Águilas viene de un sufrido triunfo en la jornada pasada cuando visitaron a Necaxa logrando doblegarlas con solitaria anotación de Mayra Pelayo-bernal.

Por su parte, León se ha mostrado competitiva luchando por meterse a la liguilla, pero saben que no hay margen de error. Ellas suman 2 triunfos, un empate y han sido vencidos en un par de choques.

Las Esmeraldas vienen de una valiosa victoria en la jornada pasada cuando recibieron a Santos logrando doblegarlas 2-1 con anotaciones de Yazmin Álvarez y Daniela Calderón.

Tanto el América como el León saben de la importancia de este partido dado que ambos clubes tienen la misión de conseguir la victoria que les permita dar un gran paso en la pelea por sus objetivos y, sobretodo, dar un golpe de autoridad; en la tabla general encontramos a las Águilas en la octava posición con 8 puntos, mientras que las Esmeraldas son décimas con 10 unidades en esta Liga MX Femenil. Al concluir el partido les tendremos el mejor resumen, con la repetición de los goles y el resultado final. América vs León.

América vs León EN VIVO Hora, Canal, Dónde ver Jornada 6 Liga MX Femenil Clausura 2021