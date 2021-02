Tweet on Twitter

El Real Madrid sufrió mucho más de lo esperado pero logró ganar 2-1 en su visita al Huesca por la jornada 22 de la Liga Española 2020-2021.

El partido arrancó con dominio del Real Madrid que tenía la posesión total de la pelota, aunque les costaba ser claros ante un Huesca que se defendía bien, al 33 Karim Benzema sacó disparo peligroso, en la recta final se volcaron al ataque pero no encontraron el gol de la ventaja. Para el segundo tiempo, apenas al minuto 1 Mikel Rico respondió por el Huesca con disparo al poste, apenas dos minutos después Javi Galán sacó bombazo que venció a Courtois para poner en ventaja a los locales, un minuto después Rafa Mir reventaba el poste, sin embargo el Real Madrid logró reaccionar al 55 cuando Karim Benzema sacó disparo al travesaño que Raphael Varane no perdonó en el rebote para el 1-1, al 63 Mir se volvía a quedar cerca del gol, los Merengues se volcaron al ataque teniendo buenas oportunidades, pero el gol no llegaba, hasta que al 85 otra vez apareció Varane para el 1-2 final.

Con esta victoria el Real Madrid arribó a 43 puntos como sublíder, mientras que Huesca se hundió con 17 unidades en LaLiga. Los Merengues recibirán al Getafe el martes en duelo pendiente. Huesca 1-2 Real Madrid.

[Vídeo] Resultado, Resumen y Goles Huesca vs Real Madrid 1-2 Liga Española 2020-2021