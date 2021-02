México vs Costa Rica EN VIVO Hora, Canal, Dónde ver Partido Amistoso Femenil 2021

Tweet on Twitter

Share on Facebook

Este sábado 20 de febrero vuelve la actividad de la Selección Mexicana Femenil cuando dispute un duelo amistoso donde recibirá a Costa Rica que también volverá a la acción con la misión de hacer un partido digno en la cancha del Azteca

Hora y Canal México vs Costa Rica

Sede: Estadio Azteca, CDMX

Hora: 1:00 pm de México y Costa Rica. 11:00 am PT / 2:00 pm ET en Estados Unidos.

Canal: TUDN

App: Azteca Deportes y TUDN

México vs Costa Rica en VIVO

La escuadra de México Femenil arranca una nueva historia de la mano de Mónica Vergara que llega a sustituir a Christopher Cuellar que no pudo trascender con el equipo, ahora la misión de Mónica será devolver al país a los primeros planos del fútbol mundial.

El Tricolor no tiene acción desde el pasado mes de marzo cuando sumaron tres empates en la Copa Chipre ante Croacia, Eslovaquia y República Checa. Se preparan para lo que vendrá en los próximos años recordando que no participarán en los Juegos Olímpicos al no haber logrado su boleto.

Vergara ha convocado a lo mejor que tiene para este duelo amistoso que marcará su debut como entrenadora y el regreso al Azteca de una selección femenil tras una larga ausencia. Destacan en la lista Cecilia Santiago, Kenti Robles, María Sánchez, Alicia González, Katty Martínez, así como la ausencia de Charlyn Corral que sigue lesionada.

Por su parte, Costa Rica se ha consolidado como una rival de cuidado en el área, suele ser protagonista peleando en las últimas instancias, cuenta con una liga femenil profesional y querrá demostrar su crecimiento este sábado.

Tanto México como Costa Rica saben de la importancia de este partido dado que ambas tienen la misión de ganar y regresar a la acción con el pie derecho. En los pronósticos las Tricolores son favoritas al estar en casa y tener un plantel más fuerte, pero las Ticas querrán salir, al menos, con el empate y demostrar su buen nivel. Al concluir el juego les tendremos el mejor resumen, con la repetición de los goles y el resultado final. México vs Costa Rica.

México vs Costa Rica EN VIVO Hora, Canal, Dónde ver Partido Amistoso Femenil 2021