Liverpool vs Everton EN VIVO Hora, Canal, Dónde ver Jornada 25 Premier League 2020-21

Partido sumamente atractivo tendremos este sábado 20 de febrero siguiendo con la jornada 25 de la Premier League 2020-2021, cuando el Liverpool busque aprovechar su condición de local para volver a la senda del triunfo que les permita seguir en la pelea por puestos de Champions, pero recibirán al Everton que saldrá decidido a sumar en su dura visita a Anfield.

Hora y Canal Liverpool vs Everton

Sede: Anfield, Liverpool, Inglaterra

Hora: 5:30 pm de Reino Unido. 11:30 am de México y Centroamérica. 12:30 pm de Colombia, Ecuador, Panamá y Perú. 2:30 pm de Argentina, Brasil, Chile, Paraguay y Uruguay. 9:30 am PT / 12:30 pm ET en Estados Unidos.

Canal: SKY Sports en Inglaterra, México y Centroamérica. ESPN en Sudamérica. Telemundo en Estados Unidos.

Liverpool vs Everton en VIVO

El cuadro del Liverpool ha tenido una campaña complicada que los tiene prácticamente fuera de la carrera por el título. En la jornada pasada cayeron 3-1 en su visita al Leicester City para quedarse con 11 victorias, 7 empates y han sido vencidos en 6 ocasiones.

Los Reds tuvieron actividad a media semana en la ida de los octavos de final de la Champions League donde “visitaron” al RB Leipzig logrando vencerlos 0-2 con goles de Mohamed Salah y Sadio Mané, para perfilar su boleto a la siguiente ronda.

Por su parte, el Everton ha tenido un buen torneo en términos generales manteniéndose en carrera por competencias europeas, pero saben que no hay margen de error en una competencia cerrada. Ellos suman 11 victorias, 4 empates y han perdido en 8 duelos.

The Toffees también tuvo actividad a media semana, aunque en un duelo pendiente de la Premier donde recibieron al Manchester City siendo superados 1-3 a pesar de competir de buena manera.

Tanto el Liverpool como el Everton saben de la importancia de este partido dado que ambos clubes tienen la misión de ganar en la pelea por competencias europeas que se ha vuelto el objetivo de ambos; en la tabla general encontramos a los Reds en la sexta posición con 40 puntos, mientras que The Toffees marcha séptimo con 37 unidades en la Liga Premier. Al concluir el partido les tendremos el mejor resumen, con la repetición de los goles y el resultado final. Liverpool vs Everton.

