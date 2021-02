Canales Canelo Álvarez vs Avni Yildirim en VIVO ¿Dónde ver la Pelea en México, Estados Unidos y Resto del Mundo?

Canelo Álvarez prometió ser más activo luego de que COVID puso un freno al mundo del boxeo, y ahora el campeón de peso súper mediano de la AMB (Super) y del CMB volverá al ring por segunda vez en 70 días cuando defienda sus títulos ante Avni Yildirim en el Hard Rock Stadium en Miami, en vivo y exclusivamente en DAZN en más de 200 territorios en todo el mundo (excepto México).

Álvarez (54-1-2, 36 KOs) peleó por última vez en diciembre cuando dominó completamente a Callum Smith en camino a una decisión unánime para reclamar el título WBA (Super) de Smith y el campeonato vacante del CMB. Pero una vez que ganara el título del CMB, tendría que defenderlo dentro de 90 días contra Yildirim (21-2, 12 KOs). Álvarez se comprometió con la pelea, dando a los fanáticos otra oportunidad de ver a la estrella más grande del boxeo en un lapso de menos de tres meses.

Yildirim viene de una controvertida derrota por decisión técnica ante Anthony Dirrell en 2019.

Se espera que Canelo haga un breve trabajo con Yilidirm y se concentre en una pelea de unificación propuesta para mayo con el campeón de la OMB Billy Joe Saunders. Pero, ¿podrá el luchador turco lograr la gran sorpresa?

Aquí están todos los detalles sobre cómo transmitir en vivo Canelo Alvarez vs Avni Yildirim.

¿Cuándo es Canelo Alvarez vs Avni Yildirim?

Cartelera principal: 4 p.m. PT / 7 p.m. ET en Estados Unidos. 6 p.m. en México.

Evento principal de Canelo-Yildirim: 7 p.m. PT / 10 p.m. ET en Estados Unidos. 9 p.m. en México. (aproximado)

La cartelera principal de Canelo Alvarez vs Avni Yildirim se lanza a las 7 p.m. ET el sábado por la noche, y se espera que el retador y el campeón hagan sus caminatas por el ring aproximadamente a las 10 p.m. ET, dependiendo de la duración de las peleas anteriores.

Cómo ver Canelo vs Yildirim en Estados Unidos y el resto del Mundo

La pelea Canelo vs Yildirim se transmitirá en vivo a nivel mundial en DAZN, a más de 200 países y territorios, incluidos EE. UU. y Canadá.

Aquellos interesados ​​en ver la pelea pueden encontrar DAZN en varios sistemas diferentes, incluidos, entre otros, Amazon Fire TV / stick, Android, Apple TV, Google Chromecast, iPhone y iPad, Playstation 4, Playstation 5, Xbox One, Xbox Series X / S y Roku. La aplicación DAZN también está disponible en televisores inteligentes LG, Samsung y Vizio, así como en Xfinity X1 y Flex.

Los espectadores también pueden encontrarlo en DAZN.com utilizando navegadores como Chrome, Firefox, Internet Explorer y Safari.

Precio PPV de Canelo vs Yildirim

Suscripción: $ 19,99 / mes o $ 99,99 / año

Una suscripción a DAZN te permite acceder a la pelea Canelo vs Yildirim.

En los Estados Unidos, una suscripción mensual es de $ 19,99 y una suscripción anual es de $ 99,99.

En Canadá, una suscripción mensual es de $ 20 CAD y una suscripción anual es de $ 150 CAD. (También hay una prueba gratuita de 30 días en Canadá).

La suscripción brinda acceso a todos los eventos en vivo y a toda la programación bajo demanda en el servicio de transmisión.

Cómo ver Canelo vs Yildirim en México

Para toda la afición de México tendrán múltiples opciones para disfrutar de Saúl “Canelo” Álvarez. En TV Abierta podrán disfrutar de la función por Las Estrellas de TUDN y Azteca 7 en punto de las 9 p.m. del centro, mientras que en cable podrán verlo por ESPN también a las 9 p.m.

