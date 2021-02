Chivas vs León EN VIVO Hora, Canal, Dónde ver Jornada 8 Liga MX Femenil Clausura 2021

Tweet on Twitter

Seguimos con las emociones de la jornada 8 de la Liga MX Femenil Clausura 2021 este domingo 28 de febrero con un buen duelo donde las Chivas buscarán dar un golpe de autoridad en casa, pero tendrán que recibir a León que saldrá decidida a salir con vida de su visita a Verde Valle.

Hora y Canal Chivas vs León

Sede: Verde Valle, Guadalajara, Jalisco

Hora: 11:15 am en México. 9:15 am PT / 12:15 pm ET en Estados Unidos.

Canal: ChivasTV en México. Telemundo en Estados Unidos.

Chivas vs León en VIVO

El cuadro de las Chivas se mantiene como una de las protagonistas del campeonato y estando en casa intentarán seguir con esa buena inercia. Después de 7 jornadas suman 5 victorias, un empate y apenas han sido vencidas en una ocasión.

Guadalajara viene de un nuevo triunfo en la jornada pasada cuando visitaron a Necaxa logrando doblegarlos 0-2 con anotaciones de Alicia Cervantes e Isabella Gutíerrez.

Por su parte, León ha cumplido en este inicio de temporada demostrando que quiere competir por un boleto a la liguilla y el de este domingo será una buena prueba. Ellas han sumado par de triunfos, par de empates y han perdido en 4 choques.

Las Esmeraldas vienen de una dura caída en la jornada pasada cuando recibieron a las Tigres siendo superados 0-4 dejando muchas dudas en su funcionamiento.

Tanto las Chivas como León saben de la importancia de este partido dado que ambas tienen la misión de ganar y dar un paso en la pelea por la clasificación que es el objetivo de ambas; en la tabla general encontramos a Guadalajara en la cuarta posición con 16 puntos, mientras que las Esmeraldas son onceavas con 8 unidades en esta Liga MX Femenil. Al concluir el partido les tendremos el mejor resumen, con la repetición de los goles y el resultado final. Chivas vs León.

