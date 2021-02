Napoli vs Benevento EN VIVO Hora, Canal, Dónde ver Jornada 24 Serie A 2020-21

Tweet on Twitter

Share on Facebook

Buen partido tendremos este domingo 28 de febrero siguiendo con la jornada 24 de la Serie A 2020-2021, cuando el Napoli busque tomar un respiro tras el momento complicado que viven, no pueden fallar al recibir a un Benevento que intentará dar la sorpresa en el Diego Armando Maradona.

Hora y Canal Napoli vs Benevento

Sede: Estadio Diego Armando Maradona, Nápoles, Italia

Hora: 6:00 pm de Italia. 11:00 am de México y Centroamérica. 12:00 pm de Colombia, Ecuador, Panamá y Perú. 2:00 pm de Argentina, Brasil, Chile, Paraguay y Uruguay. 9:00 am PT / 12:00 pm ET en Estados Unidos.

Canal: ESPN en Latinoamérica. ESPN+ en Estados Unidos.

Napoli vs Benevento en VIVO

El cuadro del Napoli ha tenido una campaña con muchos altibajos y sus números son muestra clara. En la jornada pasada sufrieron una durísima caída 4-2 en su visita al Atalanta para colocarse con 13 victorias, un empate y han sido vencidos en 8 duelos, por lo que en casa no hay margen de error.

Gli Azzurri tuvo actividad a media semana sufriendo una dura eliminación de la Europa League a pesar de vencer 2-1 al Granada, con goles de Piotr Zielinski y Fabián Ruiz, pero cayeron 2-3 en el global.

Por su parte, el Benevento ha tenido un torneo bueno hasta ahora manteniéndose fuera de la zona de descenso que es su principal objetivo. Después de 23 fechas suman 6 triunfos, 7 empates y han perdido en 10 duelos.

Los Stregoni vienen de un gran empate en la jornada pasada cuando recibieron a la Roma en un duelo donde sufrieron la expulsión de Kamil Glik a los 57 minutos, aun así aguantaron la presión para un 0-0 final.

Tanto el Napoli como el Benevento saben de la importancia de este partido dado que ambos clubes quieren conseguir la victoria que les permita dar un paso en la pelea por sus objetivos; en la tabla general encontramos a Gli Azzurri, donde Chucky Lozano todavía no estará disponible, en la séptima posición con 40 puntos, mientras que los Brujos son quinceavos con 25 unidades en esta Serie A. Al concluir el partido les tendremos el mejor resumen, con la repetición de los goles y el resultado final. Napoli vs Benevento.

Napoli vs Benevento EN VIVO Hora, Canal, Dónde ver Jornada 24 Serie A 2020-21