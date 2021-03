[Vídeo] Resultado, Resumen y Goles Bayern Múnich vs Borussia Dortmund 4-2 Bundesliga 2020-2021

El Bayern Múnich dio un golpe de autoridad logrando remontar para vencer 3-2 al Borussia Dortmund en la jornada 24 de la Bundesliga 2020-2021.

El partido no pudo arrancar de mejor manera para el Borussia Dortmund que logró tomar ventaja apenas a los 2 minutos cuando Erling Haaland apareció para el 0-1, pero eso no fue todo ya que 7 minutos después otra vez apareció Haaland para el 0-2, sin embargo poco a poco el Bayern Múnich empezó a reaccionar y al 26 Robert Lewandowski los acercó, parecía que al descanso no había más, sin embargo un penal al 44 le permitió a Lewandowski poner el 2-2. Para el segundo tiempo el Bayern Múnich dominaba las acciones ante un Borussia Dortmund que parecía esperar algún contragolpe para liquidar, sin embargo el gol no llegaba a ningún arco, hasta que al 88 apareció Leon Goretzka para vestirse de héroe con el 3-2 y ya con un BVB acabado apareció Lewandowski al 90 para el 4-2 final.

Con esta victoria el Bayern Múnich arribó a 55 puntos manteniéndose como líder, mientras que Borussia Dortmund se estancó en 39 unidades en la sexta posición en la Bundesliga. Los Bávaros volverán a la actividad el sábado visitando al Werder Bremen en un duelo importantísimo de la liga, mientras que el BVB recibirá al Sevilla el martes en la Champions League.. Bayern Múnich 4-2 Borussia Dortmund.

[Vídeo] Resultado, Resumen y Goles Bayern Múnich vs Borussia Dortmund 3-2 Bundesliga 2020-2021