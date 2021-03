Ajax vs Young Boys EN VIVO Hora, Canal, Dónde ver Octavos de Final Europa League 2020-21

Tweet on Twitter

Arrancan las emociones de los octavos de final de la Europa League 2020-2021 este jueves 11 de marzo con un gran duelo donde el Ajax buscará aprovechar su condición de local para sumar y perfilar su clasificación, pero tendrán que recibir a un Young Boys que saldrá decidido a salir con vida del Amsterdam Arena.

Hora y Canal Ajax vs Young Boys

Sede: Amsterdam Arena, Amsterdam, Holanda

Hora: 6:55 pm de Alemania. 11:55 am de México y Centroamérica. 12:55 pm de Colombia, Ecuador, Panamá y Perú. 2:55 pm de Argentina, Brasil, Chile, Paraguay y Uruguay. 9:55 am PT / 12:55 pm ET en Estados Unidos.

Canal: ESPN en Latinoamérica. Galavision en Estados Unidos.

Ajax vs Young Boys en VIVO

El cuadro del Ajax está cumpliendo con una gran campaña en la Eredivisie de Holanda donde marcha como líder en solitario. El pasado domingo recibieron al Groningen logrando vencerlos 3-1 con goles de Ryan Gravenberch, Sebastien Haller y Dusan Tadic, en duelo donde Edson Álvarez fue titular.

Ajacieden se vio bien en los 16avos de Final de esta Liga Europea donde se midieron al Lille. En la ida, en Francia, perfilaron el boleto al ganar 1-2, mientras que en casa volvieron a ganar por idéntico 2-1 para avanzar con global 4-2.

Por su parte, el Young Boys es el gran dominador de la Liga Suiza donde marcha como líder con una amplísima ventaja, sin embargo el pasado sábado apenas alcanzaron a rescatar un empate 1-1 ante el Vaduz con gol de Jordan Siebatcheu a los 81 minutos.

Los Suizos dieron un golpe de autoridad en los 16avos de Final donde se midieron al Bayern Leverkusen ganando tanto la ida (4-3) como la vuelta (0-2) para un contundente global 6-3, destacando a Cristian Fassnacht y Jordan Siebatcheu que anotaron 2 goles cada uno en la serie.

Tanto el Ajax como el Young Boys saben de la importancia de este partido dado que ambos quieren pegar primero en una serie que luce realmente pareja. En los pronósticos Ajacieden es favorito al estar en casa, sin embargo los de Berna intentarán salir, al menos, con el empate que les permita buscar el boleto en la vuelta en casa. Al concluir el partido les tendremos el mejor resumen, con la repetición de los goles y el resultado final. Ajax vs Young Boys.

