Fenerbahce vs Stuttgart EN VIVO Hora y Canal Por Internet Jornada 3 Europa League 2025-26

Noche europea en Estambul.

El imponente Ulker Stadium Şükrü Saracoğlu se viste de gala para recibir un duelo que promete emociones y goles: Fenerbahçe vs Stuttgart, dos equipos que comparten el mismo objetivo —mantener vivas sus aspiraciones de clasificar a la fase eliminatoria de la Europa League—.

Ambos llegan con tres puntos en dos jornadas, aunque con caminos opuestos:

el Fenerbahçe se recuperó tras un mal debut, mientras que el Stuttgart sufrió su primer tropiezo en la competición.

⚽ PREVIA GENERAL

El Fenerbahçe empezó con dudas su campaña europea, cayendo 3-1 ante el Dinamo Zagreb en su debut.

Sin embargo, desde entonces, el equipo dirigido por Domenico Tedesco ha encontrado equilibrio y confianza: cuatro partidos invicto en todas las competiciones, con tres victorias y un empate.

La victoria más importante llegó en la segunda jornada, 2-1 sobre el Niza, que no solo significó sus primeros tres puntos en el grupo, sino también un golpe anímico para el plantel y su afición.

Y es que el cuadro turco vive un gran momento en casa:

🏠 tres triunfos consecutivos en Estambul, el más reciente en la Superliga ante el Fatih Karagümrük.

Además, el Fenerbahçe presume un sólido registro continental:

📊 solo 3 derrotas en sus últimos 25 partidos europeos (17V, 5E).

Sin embargo, los números no son tan amables frente a rivales alemanes —solo una victoria en 13 enfrentamientos históricos—, una estadística que buscarán romper esta noche.

Será el primer duelo oficial entre Fenerbahçe y Stuttgart.

🇩🇪 EL RIVAL: STUTTGART

El conjunto alemán atraviesa una gran temporada local.

Cinco victorias en sus últimos seis partidos en todas las competiciones (solo una derrota), una muestra de su solidez ofensiva y de la confianza que han construido bajo la dirección de Sebastian Hoeneß.

No obstante, su único tropiezo reciente llegó justamente en Europa:

derrota 2-0 en su visita al Basilea, después de haber debutado con un triunfo 2-1 sobre el Celta de Vigo.

Fuera de casa, el Stuttgart ha sido inconsistente —dos victorias y dos derrotas en sus últimas cuatro salidas—, y buscará en Estambul un resultado que lo mantenga en carrera por la clasificación.

La defensa ha mejorado en la Bundesliga —dos partidos seguidos sin recibir goles—, pero esa solidez no se ha trasladado al escenario europeo: solo una portería a cero en sus últimos 12 partidos internacionales.

🩹 BAJAS Y CLAVES

El Fenerbahçe afronta varias ausencias importantes:

Jhon Durán , aún recuperándose de una lesión.

, aún recuperándose de una lesión. Ederson , fuera por un problema físico; su lugar lo ocupará Tarik Cetin en portería.

, fuera por un problema físico; su lugar lo ocupará en portería. Mert Hakan Yandas , baja en el mediocampo.

, baja en el mediocampo. Irfan Kahveci y Cenk Tosun, suspendidos.

Además, Emre Mor, Bartug Elmaz, Levent Mercan y Rodrigo Becao no están inscritos para la fase de grupos.

Aun así, la esperanza ofensiva tiene nombre propio: Anderson Talisca, quien vive un momento espectacular.

El brasileño ha participado en seis goles en sus últimos cinco partidos de Europa League (5 goles y 1 asistencia) y será la gran carta de peligro para los turcos.

Por su parte, el Stuttgart también llega con bajas sensibles:

los porteros Hellstern y Drljaca siguen lesionados;

los extremos Justin Diehl y Jamie Leweling tampoco estarán disponibles;

y los delanteros Demirovic y Deniz Undav son duda o baja confirmada.

La buena noticia es el gran nivel de Angelo Stiller, figura en la victoria del fin de semana con un gol y dos asistencias.

El centrocampista alemán comparte además el liderato de ocasiones creadas en la Europa League (10), siendo el motor creativo del conjunto visitante.

🔥 CLAVES DEL PARTIDO

Fenerbahçe busca su cuarta victoria consecutiva en casa .

. Stuttgart intentará romper su mala racha como visitante en Europa.

Choque entre el talento ofensivo de Talisca y la inteligencia de Stiller en el mediocampo.

y en el mediocampo. Ambos equipos priorizan el ataque, lo que podría derivar en un partido abierto y de alto ritmo.

🎯 PRONÓSTICO

Ambos llegan con confianza ofensiva, pero con dudas en defensa.

Fenerbahçe es fuerte en casa, mientras que el Stuttgart tiene calidad y ritmo para responder golpe por golpe.

Decimos: Fenerbahçe 2–2 Stuttgart

Un encuentro intenso, con goles, alternativas y emociones en ambos arcos.

Un empate que mantendría a los dos con vida en el grupo, dejando todo abierto para la segunda vuelta.

Last modified: octubre 22, 2025