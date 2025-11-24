Written by: noviembre 24, 2025 Copas Internacionales

Ajax vs Benfica EN VIVO Hora y Canal Por Internet Jornada 5 Champions League 2025-26

Ajax vs Benfica

El Ajax de Ámsterdam y el SL Benfica se enfrentan este martes 25 de noviembre en el Johan Cruijff ArenA, en un choque crítico para ambos equipos en la fase liguera de la Champions League 2025/26. El encuentro arrancará a las 18:45.

Lejos de sus glorias europeas, ambos gigantes llegan hundidos en la tabla:

  • Ajax, puesto 36 (último), con diferencia de goles 1:14
  • Benfica, puesto 35, con balance 2:8

Ambos suman cero puntos después de cuatro jornadas y registran cuatro derrotas en cuatro partidos. La presión es máxima: quien no gane quedará prácticamente condenado.

Ajax: la peor campaña europea de su historia reciente

El Ajax atraviesa un momento crítico. Su derrota más reciente, un 0-3 en casa ante el Galatasaray, expuso nuevamente las grietas defensivas y la falta de identidad del equipo.

Lo más preocupante:

  • Solo 1 gol a favor en toda la Champions
  • 14 goles en contra
  • Dos derrotas en casa en esta fase
  • Apenas una victoria en sus últimos cinco partidos en todas las competencias
  • Un equipo sin fortaleza local, rompiendo la tradición del ArenA
  • Fred Grim, en el banquillo, bajo fuerte presión

Incluso su rendimiento doméstico refleja la crisis: solo un triunfo reciente y una derrota dolorosa en casa ante Excelsior.

La racha continental tampoco ayuda: apenas un triunfo en sus últimos cinco partidos europeos. El Ajax está atravesando un periodo de reconstrucción profunda y sufre para mantenerse a la altura del torneo.

Benfica: mismo mal europeo, pero mejor momento general

El Benfica no ha sumado puntos tampoco, pero sus presentaciones han sido más competitivas. Su reciente derrota 1-0 ante el Bayer Leverkusen mostró un equipo más organizado defensivamente, aunque todavía limitado en ataque.

Datos clave del Benfica:

  • 2 goles marcados, 8 recibidos (seis menos que el Ajax)
  • Mourinho ha reforzado la estructura defensiva
  • Tres victorias en sus últimos cinco partidos domésticos
  • Victoria por 2-0 como visitante ante el Atlético de Madrid, que elevó la moral
  • Sin puntos como visitante en Champions (0/6), pero mostrando mejoría táctica

Pese a su propia mala racha europea de cinco derrotas seguidas, el panorama es claramente menos caótico que el del conjunto holandés.

Comparación del momento actual

EquipoÚltimos 5 partidos (todas las competencias)Goles anotados en ChampionsGoles recibidos en Champions
Ajax1V–1E–3D114
Benfica3V–1E–1D28

La tendencia habla por sí sola: Benfica llega más sólido, más ordenado y con más confianza.

Pronóstico y conclusión

El partido enfrenta a dos equipos necesitados, pero que viven realidades muy diferentes. El Ajax luce frágil, sin confianza, sin solvencia defensiva y sin ideas. El Benfica, aunque lejos de su mejor nivel europeo, ha mostrado mejoras, estructura, orden y resultados domésticos que avalan su crecimiento.

Pronóstico:

👉 Ajax 0-2 Benfica
El equipo de Mourinho parece estar más cerca de romper la mala racha europea. Su mejor defensa y mayor estabilidad actual deberían imponerse a un Ajax sumido en un momento crítico.

