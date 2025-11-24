Ajax vs Benfica EN VIVO Hora y Canal Por Internet Jornada 5 Champions League 2025-26

Copas Internacionales

El Ajax de Ámsterdam y el SL Benfica se enfrentan este martes 25 de noviembre en el Johan Cruijff ArenA, en un choque crítico para ambos equipos en la fase liguera de la Champions League 2025/26. El encuentro arrancará a las 18:45.

Lejos de sus glorias europeas, ambos gigantes llegan hundidos en la tabla:

Ajax , puesto 36 (último), con diferencia de goles 1:14

, puesto 36 (último), con diferencia de goles Benfica, puesto 35, con balance 2:8

Ambos suman cero puntos después de cuatro jornadas y registran cuatro derrotas en cuatro partidos. La presión es máxima: quien no gane quedará prácticamente condenado.

Ajax: la peor campaña europea de su historia reciente

El Ajax atraviesa un momento crítico. Su derrota más reciente, un 0-3 en casa ante el Galatasaray, expuso nuevamente las grietas defensivas y la falta de identidad del equipo.

Lo más preocupante:

Solo 1 gol a favor en toda la Champions

en toda la Champions 14 goles en contra

Dos derrotas en casa en esta fase

Apenas una victoria en sus últimos cinco partidos en todas las competencias

en todas las competencias Un equipo sin fortaleza local, rompiendo la tradición del ArenA

Fred Grim, en el banquillo, bajo fuerte presión

Incluso su rendimiento doméstico refleja la crisis: solo un triunfo reciente y una derrota dolorosa en casa ante Excelsior.

La racha continental tampoco ayuda: apenas un triunfo en sus últimos cinco partidos europeos. El Ajax está atravesando un periodo de reconstrucción profunda y sufre para mantenerse a la altura del torneo.

Benfica: mismo mal europeo, pero mejor momento general

El Benfica no ha sumado puntos tampoco, pero sus presentaciones han sido más competitivas. Su reciente derrota 1-0 ante el Bayer Leverkusen mostró un equipo más organizado defensivamente, aunque todavía limitado en ataque.

Datos clave del Benfica:

2 goles marcados, 8 recibidos (seis menos que el Ajax)

(seis menos que el Ajax) Mourinho ha reforzado la estructura defensiva

Tres victorias en sus últimos cinco partidos domésticos

Victoria por 2-0 como visitante ante el Atlético de Madrid , que elevó la moral

, que elevó la moral Sin puntos como visitante en Champions (0/6), pero mostrando mejoría táctica

Pese a su propia mala racha europea de cinco derrotas seguidas, el panorama es claramente menos caótico que el del conjunto holandés.

Comparación del momento actual

Equipo Últimos 5 partidos (todas las competencias) Goles anotados en Champions Goles recibidos en Champions Ajax 1V–1E–3D 1 14 Benfica 3V–1E–1D 2 8

La tendencia habla por sí sola: Benfica llega más sólido, más ordenado y con más confianza.

Pronóstico y conclusión

El partido enfrenta a dos equipos necesitados, pero que viven realidades muy diferentes. El Ajax luce frágil, sin confianza, sin solvencia defensiva y sin ideas. El Benfica, aunque lejos de su mejor nivel europeo, ha mostrado mejoras, estructura, orden y resultados domésticos que avalan su crecimiento.

Pronóstico:

👉 Ajax 0-2 Benfica

El equipo de Mourinho parece estar más cerca de romper la mala racha europea. Su mejor defensa y mayor estabilidad actual deberían imponerse a un Ajax sumido en un momento crítico.

