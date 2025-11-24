Ajax vs Benfica EN VIVO Hora y Canal Por Internet Jornada 5 Champions League 2025-26

El Ajax de Ámsterdam y el SL Benfica se enfrentan este martes 25 de noviembre en el Johan Cruijff ArenA, en un choque crítico para ambos equipos en la fase liguera de la Champions League 2025/26. El encuentro arrancará a las 18:45.
Lejos de sus glorias europeas, ambos gigantes llegan hundidos en la tabla:
- Ajax, puesto 36 (último), con diferencia de goles 1:14
- Benfica, puesto 35, con balance 2:8
Ambos suman cero puntos después de cuatro jornadas y registran cuatro derrotas en cuatro partidos. La presión es máxima: quien no gane quedará prácticamente condenado.
Ajax: la peor campaña europea de su historia reciente
El Ajax atraviesa un momento crítico. Su derrota más reciente, un 0-3 en casa ante el Galatasaray, expuso nuevamente las grietas defensivas y la falta de identidad del equipo.
Lo más preocupante:
- Solo 1 gol a favor en toda la Champions
- 14 goles en contra
- Dos derrotas en casa en esta fase
- Apenas una victoria en sus últimos cinco partidos en todas las competencias
- Un equipo sin fortaleza local, rompiendo la tradición del ArenA
- Fred Grim, en el banquillo, bajo fuerte presión
Incluso su rendimiento doméstico refleja la crisis: solo un triunfo reciente y una derrota dolorosa en casa ante Excelsior.
La racha continental tampoco ayuda: apenas un triunfo en sus últimos cinco partidos europeos. El Ajax está atravesando un periodo de reconstrucción profunda y sufre para mantenerse a la altura del torneo.
Benfica: mismo mal europeo, pero mejor momento general
El Benfica no ha sumado puntos tampoco, pero sus presentaciones han sido más competitivas. Su reciente derrota 1-0 ante el Bayer Leverkusen mostró un equipo más organizado defensivamente, aunque todavía limitado en ataque.
Datos clave del Benfica:
- 2 goles marcados, 8 recibidos (seis menos que el Ajax)
- Mourinho ha reforzado la estructura defensiva
- Tres victorias en sus últimos cinco partidos domésticos
- Victoria por 2-0 como visitante ante el Atlético de Madrid, que elevó la moral
- Sin puntos como visitante en Champions (0/6), pero mostrando mejoría táctica
Pese a su propia mala racha europea de cinco derrotas seguidas, el panorama es claramente menos caótico que el del conjunto holandés.
Comparación del momento actual
|Equipo
|Últimos 5 partidos (todas las competencias)
|Goles anotados en Champions
|Goles recibidos en Champions
|Ajax
|1V–1E–3D
|1
|14
|Benfica
|3V–1E–1D
|2
|8
La tendencia habla por sí sola: Benfica llega más sólido, más ordenado y con más confianza.
Pronóstico y conclusión
El partido enfrenta a dos equipos necesitados, pero que viven realidades muy diferentes. El Ajax luce frágil, sin confianza, sin solvencia defensiva y sin ideas. El Benfica, aunque lejos de su mejor nivel europeo, ha mostrado mejoras, estructura, orden y resultados domésticos que avalan su crecimiento.
Pronóstico:
👉 Ajax 0-2 Benfica
El equipo de Mourinho parece estar más cerca de romper la mala racha europea. Su mejor defensa y mayor estabilidad actual deberían imponerse a un Ajax sumido en un momento crítico.