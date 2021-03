Montenegro vs Noruega EN VIVO Hora, Canal, Dónde ver Jornada 3 Eliminatorias UEFA 2022

Partido sumamente atractivo tendremos este martes 30 de marzo en la jornada 3 de las Eliminatorias de la UEFA rumbo al Mundial 2022, cuando Montenegro busque aprovechar su condición de local para sumar un nuevo triunfo que los consolide en lo más alto, pero recibirán a Noruega que llega urgido de quedarse con el botín del Pod Goricom.

Hora y Canal Montenegro vs Noruega

Sede: Stadion Pod Goricom, Podgorica, Montenegro

Hora: 12:45 am de México y Centroamérica. 1:45 am de Colombia, Ecuador, Panamá y Perú. 3:45 pm de Argentina, Brasil, Chile, Paraguay y Uruguay. 11:45 am PT / 2:45 pm ET en Estados Unidos.

Canal: SKY Sports en México y Centroamérica. DirecTV Sports en Sudamérica. ESPN+ en Estados Unidos.

Montenegro vs Noruega en VIVO

La selección de Montenegro ha cumplido con un gran arranque en estas eliminatorias al ganar los dos partidos que han disputado, sin embargo saben que el duelo de este martes será uno de los definitivos ante un rival de cuidado.

Los Halcones Valientes vienen de una gran victoria el sábado pasado cuando recibieron a Gibraltar logrando doblegarlos 4-1 con goles de Fatos Beciraj, Marko Simic, Zarko Tomasevic y Stevan Jovetic.

Por su parte, Noruega, de la mano de Erling Haaland, sueña con clasificar al Mundial, sin embargo su arranque de eliminatorias ha sido irregular al sumar un triunfo y una derrota, por lo que en esta visita es vital el llevarse las tres unidades.

Los Noruegos vienen de un durísimo descalabro en la jornada del sábado cuando recibieron a Turquía siendo superados 0-3, por lo que tienen mucho que mejorar.

Tanto Montenegro como Noruega saben de la importancia de este partido dado que ambas selecciones tienen la misión de ganar y dar un paso en la pelea por la clasificación, son rivales directos y, junto a Holanda, estarán luchando por el boleto directo y el repechaje al Mundial 2022. Al concluir el partido les tendremos el mejor resumen, con la repetición de los goles y el resultado final. Montenegro vs Noruega.

Montenegro vs Noruega EN VIVO Hora, Canal, Dónde ver Jornada 3 Eliminatorias UEFA 2022