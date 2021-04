Leicester vs Manchester City EN VIVO Hora, Canal, Dónde ver Jornada 30 Premier League 2020-21

Partidazo de poder a poder tendremos este sábado 3 de abril en la jornada 30 de la Premier League 2020-2021, cuando el Leicester busque aprovechar su condición de local para dar un golpe de autoridad en la pelea por los primeros puestos, pero recibirán al Manchester City que saldrá decidido a imponer su jerarquía en el King Power Stadium.

Hora y Canal Leicester vs Manchester City

Sede: King Power Stadium, Leicester, Inglaterra

Hora: 5:30 pm de Reino Unido. 10:30 am de México y Centroamérica. 11:30 am de Colombia, Ecuador, Panamá y Perú. 1:30 pm de Argentina, Brasil, Chile, Paraguay y Uruguay. 9:30 am PT / 12:30 pm ET en Estados Unidos.

Canal: SKY Sports en Inglaterra, México y Centroamérica. ESPN en Sudamérica. Telemundo en Estados Unidos.

Leicester vs Manchester City en VIVO

El cuadro del Leicester está cumpliendo con una gran campaña siendo uno de los protagonistas del campeonato. En su último partido de la Premier aplastaron 5-0 al Sheffield para colocarse con 17 triunfos, 5 empates y han sido vencidos en 7 ocasiones.

Los Foxes, previo a la pausa por la Fecha FIFA, lograron una grandísima victoria 3-1 sobre el Manchester United, con doblete de Kelechi Iheanacho y uno más de Youri Tielemans, en los cuartos de final de la FA Cup.

Por su parte, el Manchester City está teniendo una grandísima temporada que los tiene perfilados rumbo al título. En su último partido de Premier vencieron 0-3 al Fulham para colocarse con 22 victorias, 5 empates y únicamente han sido vencidos en 3 choques.

Los Ciudadanos también tuvieron actividad en cuartos de final de la FA Cup, previo a la Fecha FIFA, logrando avanzar al vencer 0-2 al Everton con anotaciones de Ilkay Gundogan y Kevin De Bruyne.

Tanto el Leicester como el Manchester City saben de la importancia de este partido dado que ambos clubes quieren conseguir la victoria que les permita regresar con el pie derecho en esta recta final del campeonato; en la tabla general encontramos a los Foxes en la tercera posición con 56 puntos, mientras que los Citizens son líderes con 71 unidades en esta Liga Premier. Al concluir el partido les tendremos el mejor resumen, con la repetición de los goles y el resultado final. Leicester vs Manchester City.

Leicester vs Manchester City EN VIVO Hora, Canal, Dónde ver Jornada 30 Premier League 2020-21