Arsenal vs Liverpool EN VIVO Hora, Canal, Dónde ver Jornada 30 Premier League 2020-21

Partidazo de poder a poder tendremos este sábado 3 de abril siguiendo con la jornada 30 de la Premier League 2020-2021, cuando el Arsenal busque aprovechar su condición de local para sumar un triunfo que les permita seguir en la pelea por competencias europeas, pero recibirán a un Liverpool que necesita llevarse el botín completo del Emirates Stadium.

Como llegan los equipos

El cuadro del Arsenal ha tenido una campaña decepcionante que los tiene peleando en media tabla muy lejos de la zona europea que es su objetivo, por lo que no hay margen de error en esta recta final. Después de 29 jornadas suman 12 victorias, 6 empates y han sido vencidos en 11 duelos.

Los Gunners, previo a la pausa por la Fecha FIFA, visitaron al West Ham en un duelo que perdían 3-0 en apenas 32 minutos, sin embargo con un par de autogol y anotación de Alexandre Lacazette salvaron el 3-3 final.

Por su parte, el Liverpool también está decepcionante y podría quedar fuera de la zona de Champions League, ya que ellos suman 13 victorias, 7 empates y han perdido en 9 choques.

Los Reds no han tenido actividad desde el pasado 15 de marzo cuando visitaron a los Wolves logrando doblegarlos con solitaria anotación de Diogo Jota.

Tanto el Arsenal como Liverpool saben de la importancia de este partido dado que ambos clubes tienen la misión de conseguir la victoria que les permita dar un paso en la pelea por sus objetivos en este último tercio del rol regular; en la tabla general encontramos a los Gunners en la novena posición con 42 puntos, mientras que los Reds son séptimos con 46 unidades en esta Liga Premier.

Estos dos equipos se enfrentaron por última vez el pasado 1 de octubre en los octavos de final de la Copa de la Liga en Anfield. En aquel choque ninguno se hizo daño en 120 minutos teniendo que irse hasta los penales donde los Gunners se quedaron con el triunfo.

Hora y Canal Arsenal vs Liverpool

El juego entre Arsenal vs Liverpool se estará disputando en punto de las 8:00 pm de Reino Unido; en Estados Unidos iniciará a las 12:00 pm del Pacífico y a las 3:00 pm del Este. Otros horarios son:

México, Costa Rica, Guatemala, Honduras, Nicaragua y El Salvador: 1:00 pm

Colombia, Panamá, Perú y Ecuador: 2:00 pm

Bolivia y Venezuela: 3:00 pm

Argentina, Uruguay, Chile, Paraguay y Brasil: 4:00 pm

La transmisión del partido Liverpool vs Arsenal en VIVO para la televisión será en exclusiva por el canal de SKY Sports en Inglaterra, México y Centroamérica; en Sudamérica será por ESPN, mientras que en los Estados Unidos podrán verlo por Telemundo. Por internet podrán seguir la cobertura minuto a minuto en vivo que se hará en las redes sociales de ambos clubes y por la página de la Premier League que nos actualizará con goles, asistencias y el marcador final.

Arsenal vs Liverpool en VIVO

Así que la mesa esta servida para disfrutar de este excelente partido entre dos equipos que no llegan en su mejor momento, pero que saldrán decididos a ganar intentando cerrar de buena manera la temporada. En los pronósticos los Gunners son muy ligeros favoritos al estar en casa, pero un triunfo de los Reds no sería una sorpresa. Al concluir el partido les tendremos el mejor resumen, con la repetición de los goles y el resultado final. Arsenal vs Liverpool.

