Torino vs Juventus EN VIVO Hora, Canal, Dónde ver Jornada 29 Serie A 2020-21

Gran partido tendremos este sábado 3 de abril con el Derby della Mole en la jornada 29 de la Serie A 2020-2021, cuando el Torino busque aprovechar su condición de local para sumar un triunfo que les permita tomar un respiro en su pelea por la salvación, pero recibirán a Juventus que saldrá a imponer su jerarquía en el Olímpico de Turín.

Hora y Canal Torino vs Juventus

Sede: Estadio Olímpico, Turín, Italia

Hora: 6:00 pm de Italia. 10:00 am de México y Centroamérica. 11:00 am de Colombia, Ecuador, Panamá y Perú. 1:00 pm de Argentina, Brasil, Chile, Paraguay y Uruguay. 9:00 am PT / 12:00 pm ET en Estados Unidos.

Canal: ESPN en Latinoamérica. ESPN+ en Estados Unidos.

Torino vs Juventus en VIVO

El cuadro del Torino está teniendo una campaña sumamente complicada que los tiene peleando en la zona baja de la tabla, por lo que les urge levantarse si no quieren caer en zona de descenso. Después de 27 duelos han cosechado 4 victorias, 11 empates y han sido vencidos en otros 12 duelos.

El Toro viene de una dura derrota en la jornada pasada cuando visitaron a la Sampdoria siendo superados 1-0, por lo que esperan que la pausa por la Fecha FIFA les haya ayudado para afinar al plantel.

Por su parte, la Juventus está teniendo una temporada algo irregular en la pelea por el título, se han quedado sin margen de error después de sumar 16 triunfos, 7 empates y 4 descalabros.

La Vecchia Signora viene de una durísima derrota en la jornada pasada, previo a la Fecha FIFA, cuando en casa fueron superados 0-1 por el Benevento, por lo que esperan igual haber aprovechado la pausa para recomponer el camino.

Tanto el Torino como la Juventus saben de la importancia de este partido dado que ambos clubes quieren conseguir la victoria que les permita dar un gran paso en sus respectivas luchas; en la tabla general encontramos al Toro en la posición 17 con 23 puntos, mientras que la Vecchia Signora marcha tercero con 55 unidades en esta Serie A. Al concluir el partido les tendremos el mejor resumen, con la repetición de los goles y el resultado final. Torino vs Juventus.

