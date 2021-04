Tweet on Twitter

Share on Facebook

El Tepatitlán dio un golpe de autoridad logrando vencer 2-0 a los Cimarrones en la ida de los cuartos de final de la Liga de Expansión Clausura 2021.

El partido arrancó con ligero dominio del Tepatitlán que buscaba tomar las riendas, sin embargo todo se complicó al 22 cuando Said Casteñada se fue expulsado, tras eso los Cimarrones buscaron aprovechar el hombre de más, pero al descanso no había goles. Para el segundo tiempo el Tepatitlán salió de buena manera y al 55 Pavel Pérez apareció para poner al frente a los Alteños, eso golpeó a Cimarrones que apenas dos minutos después recibieron el segundo cuando el Luis Morales ponía el 2-0, eso obligó a Sonora a irse con todo, pero el descuento no llegó.

Así, el Tepatitlán se acerca a las semifinales de la Liga de Expansión, pero el próximo sábado visitará al Héroe de Nacozari donde los Cimarrones saldrán con todo por la remontada. Tepatitlán 2-0 Cimarrones.

[Vídeo] Resultado, Resumen y Goles Tepatitlán vs Cimarrones 2-0 Cuartos de Final Liga de Expansión Clausura 2021