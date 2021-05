América vs Tigres EN VIVO Hora, Canal, Dónde ver Cuartos de Final Liga MX Femenil Clausura 2021

Partidazo tendremos este viernes 7 de mayo con el arranque de la liguilla de la Liga MX Femenil Clausura 2021 en la ida de los cuartos de final, donde el América buscará aprovechar su condición de local sabiendo que es vital pegar en casa si sueñan con avanzar, pero recibirán a las Tigres que saldrán a imponer su jerarquía en su visita a Coapa.

Hora y Canal América vs Tigres

Sede: Cancha Centenario, Coapa, CDMX

Hora: 10:00 am de México. 8:00 am PT / 11:00 am ET en Estados Unidos.

Canal: TUDN

América vs Tigres en VIVO

La escuadra del América tuvo una campaña realmente decepcionante que desembocó en la salida de Leo Cuellar de la dirección técnica, con un DT interino apenas lograron avanzar en la octava posición con 6 victorias, 6 empates y han perdido en 5 ocasiones.

Las Águilas cerraron su participación en la fase regular con un amargo descalabro 1-0 en su visita a Puebla, pero ya con la clasificación en la bolsa.

Por su parte, las Tigres han marcado el ritmo de la competencia demostrando que son las favoritas al título. Tuvieron una gran fase regular con 12 victorias, 4 empates y apenas una derrota que las dejó como líderes.

La UANL dio un golpe de autoridad en el cierre de campaña donde visitaron a las Chivas logrando vencerlas 4-3 con doblete de Stephany Mayor y anotaciones de Belén Cruz y Lizbetj Ovalle.

Tanto América como las Tigres saben de la importancia de este partido dado que ambas tienen la misión de pegar primero en esta serie que luce más pareja de lo que la tabla dice, aunque para las Águilas si tienen aspiraciones de avanzar deben ganar este viernes. Al concluir el partido les tendremos el mejor resumen, con la repetición de los goles y el resultado final. América vs Tigres.

