Canales Canelo Álvarez vs Billy Joe Saunders en VIVO ¿Dónde ver la Pelea en México, Estados Unidos, Inglaterra?

Saul ‘Canelo’ Álvarez (55-1-2, 37 KO) se enfrentará a Billy Joe Saunders (30-0, 14 KO) en Texas este sábado 8 de mayo, en una de las peleas más importantes de 2021.

El boxeador mexicano busca convertirse en el indiscutible campeón mundial de peso súper mediano, pero primero debe hacer lo impensable y hacer que Saunders pierda por primera vez en una pelea de boxeo profesional.

Canelo es uno de los mejores boxeadores en el deporte, y posiblemente el mejor en su categoría de peso, pero tendrá una dura prueba en sus manos contra el inglés.

Hubo una disputa entre Canelo y Saunders sobre el tamaño del ring en el que pelearán, con Saunders amenazando con regresar al Reino Unido, pero ese problema parece haberse resuelto.

¿Dónde puedo ver Canelo vs Saunders en México?

La esperada pelea del Canelo vs Saunders en VIVO se podrá ver en México por TV Abierta en Azteca 7 y Las Estrellas, mientras que por cable también se podrá disfrutar por ESPN.

¿Dónde puedo ver Canelo vs Saunders en Estados Unidos y el resto del Mundo?

La pelea se mostrará exclusivamente en DAZN, excepto en México. Podrá transmitir la pelea a través de DAZN.com o mediante la transmisión a través de los siguientes dispositivos:

Cartelera Canelo vs Saunders

Canelo Alvarez vs Billy Joe Saunders por los títulos de peso súper mediano WBC y WBA de Álvarez y el título de peso súper mediano WBO de Saunders

Elwin Soto vs Katsunari Takayama por el título de peso mosca junior de la OMB de Soto

Kieron Conway vs Souleymane Cissokho; Pesos medianos junior

Frank Sánchez vs Nagy Aguilera; Pesos pesados

Marc Castro vs Irving Macías Castillo; Pesos ligeros junior

Keyshawn Davis vs José Antonio Meza; Pesos ligeros

Kelvin Davis vs Jan Marsalek; Pesos welter

Christian Alan Gómez Duran vs TBA; Pesos welter

Canales Canelo Álvarez vs Billy Joe Saunders en VIVO

Canelo Álvarez: “Sé lo que trae Billy Joe. Es un peleador rápido que se mueve mucho.

“Es un oponente difícil. Pero a este nivel, tengo que adaptarme a cualquier estilo, y estoy listo para hacer ganarle a cualquier estilo.

“Siempre estoy listo para pelear y el boxeo es mi vida. Y estoy muy feliz de ser tan activo. Voy a ganar sin duda alguna.

“Estoy aquí entrenando al 100 por ciento. Vine a ganar, vine a hacer historia, y eso es lo único que me pasa por la cabeza “.

Billy Joe Saunders: “[Vencer a Canelo] significaría muchísimo para mí. Empecé en el boxeo a los cinco años y ahora este es el pináculo. Esta pelea es un legado debido a lo que está en juego.

“Mi historia ya está escrita en mi cabeza y solo tengo que seguir el guión.

“Yo haciendo lo que mejor hago, dando todo lo que tengo, será historia en sí misma.

“Canelo ha estado en mi radar desde que me convertí en profesional. Ahora es mi momento de brillar “.