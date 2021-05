Tweet on Twitter

El Real Madrid desaprovechó la gran oportunidad de ser líder de la Liga Española 2020-2021 al sufrir un amargo empate 2-2 ante el Sevilla.

Desde el arranque del partido vimos que sería un duelo movido, apenas a los 11 minutos Karim Benzema parecía poner el 1-0 pero fue anulado por un fuera de lugar previo, tras eso los Merengues se animaban yendo al frente, pero fue el Sevilla el que tomó ventaja cuando al 22 Rakitic asistió de cabeza a Fernando Reges que no perdonó el 0-1, tras eso el duelo se mantenía abierto, al 31 Benzema sacaba disparo que Bono salvaba, Casemiro también intentaba al 41, pero al descanso no había más.

Para el segundo tiempo, apenas a los 6 minutos Luka Modric sacó bombazo que Bono salvó, la primera polémica llegó al 52 con una mano de Jordán que no se marcó como penal, el Real Madrid se volcaba al ataque y finalmente al 67 Marco Asensio sacó disparo para poner el 1-1, al 74 llegó la segunda polémica cuando se marcó un claro penal sobre Benzema, pero tras revisarse en el VAR se terminó marcando el penal pero para Sevilla por una mano de Militao antes del contragolpe, Ivan Rakitic no perdonó para devolver la ventaja al Sevilla, los Merengues se fueron con todo, pero el empate no llegaba, hasta que al 90+5 Toni Kroos sacó disparo que tras un desvió de Diego Carlos terminó en el fondo de las redes para el 2-2 final.

Con este empate el Real Madrid arribó a 75 puntos en la segunda posición a 2 puntos del liderato, mientras Sevilla arribó a 74 unidades en el cuarto puesto y manteniendo la velita encendida en la lucha por el título. En actividad de la jornada 36 de LaLiga los Merengues visitarán a los Nazaríes el jueves. Real Madrid 2-2 Sevilla.

[Vídeo] Resultado, Resumen y Goles Real Madrid vs Sevilla 2-2 Liga Española 2020-2021