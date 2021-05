Tweet on Twitter

Share on Facebook

El Puebla demostró que va por todo al vencer 1-0 al Atlas en la vuelta de los cuartos de Final del Torneo Clausura 2021 en el Cuauhtémoc.

El partido arrancó de manera pareja, Puebla intentaba ir al frente pero no eran claros, fue hasta el 25 cuando Amaury Escoto sacó tremendo bombazo desde fuera del área para reventar el poste, un minuto después Daniel Aguilar sacó disparo que pasó por un lado, Javier Salas también intentaba, al 44 Atlas se quedó cerca, pero al descanso no había goles. Para el segundo tiempo el duelo se mantenía cerrado, la tónica se mantenía con un Puebla que intentaba pero sin nada de claridad ante un Atlas muy bien parado, sin embargo al 70 un centro raso terminó con Anderson Santamaria mandando la pelota al fondo de su propio arco para que en cámara lenta para el 1-0, eso obligó al Atlas a irse con todo, sin embargo el gol de la clasificación ya no llegó.

Así, el Puebla igualó 1-1 el global con el Atlas pero se convirtió en el primer clasificado a las semifinales gracias a su mejor posición en la tabla general de la Liga MX. Puebla 1-0 Atlas.

[Vídeo] Resultado, Resumen y Goles Puebla vs Atlas 1-0 Cuartos de Final Torneo Clausura 2021