República Checa vs Dinamarca EN VIVO Hora, Canal, Dónde ver Cuartos de Final Eurocopa 2021

Gran partido tendremos este sábado 3 de julio siguiendo con los Cuartos de Final de la Eurocopa 2021, cuando la República Checa busque dar una nueva sorpresa que los ponga en semifinales, algo que sería un gran logro, pero se medirán a Dinamarca que llega motivado también listo para quedarse con la clasificación en la cancha del Estadio Olímpico de Bakú.

Como llegan las selecciones

La selección de la República Checa ha cumplido con creces en esta competencia estando entre los ocho mejores, sin embargo saben que están ante una oportunidad única de meterse a semifinales y no querrán desaprovecharla, aunque para ello tendrán que hacer un duelo perfecto.

Los Checos dieron la campanada en los Octavos de Final, el pasado domingo, cuando visitaron a Holanda aprovechando una expulsión de su rival para quedarse con el triunfo 0-2 con anotaciones de Tomás Holes y Patrik Schick.

Por su parte, Dinamarca también ha sorprendido metiéndose hasta esta instancia, sobretodo después del duro arranque sufriendo derrotas ante Finlandia y Bélgica, sin embargo ahora están cerca de meterse a las semifinales.

Los Daneses se vieron realmente sólidos en los octavos de final donde se enfrentaron a Gales, el sábado pasado, logrando un claro 4-0 con doblete de Kasper Dolberg y anotaciones de Joakim Maehle y Martin Braithwaite.

Tanto la República Checa como Dinamarca saben de la importancia de este partido dado que ambas selecciones tienen la misión de conseguir la victoria que les permita meterse a las semifinales, no hay margen de error, el vencedor se meterá a semifinales y estará haciendo historia para nación, mientras que el perdedor quedará eliminado lo que sería un duro golpe.

Estas dos selecciones se enfrentaron por última vez el pasado 15 de noviembre de 2016 en un amistoso donde Antonin Barak puso al frente a los Checos, pero Nicolai Jorgensen firmó el empate para los Daneses.

Hora y Canal República Checa vs Dinamarca

El juego entre República Checa vs Dinamarca se estará disputando en punto de las 6:00 pm de España; en Estados Unidos iniciará a las 9:00 am del Pacífico y a las 12:00 pm del Este. Otros horarios son:

Costa Rica, Guatemala, Honduras, Nicaragua y El Salvador: 10:00 am

México, Colombia, Panamá, Perú y Ecuador: 11:00 am

Chile, Paraguay, Bolivia y Venezuela: 12:00 pm

Argentina, Uruguay y Brasil: 1:00 pm

La transmisión del partido Dinamarca vs República Checa en VIVO para la televisión será en exclusiva por el canal de SKY Sports en México y Centroamérica, en Sudamérica será por DirecTV Sports, mientras que en los Estados Unidos podrán verlo por PrendeTV. Por internet podrán seguir la cobertura minuto a minuto en vivo que se hará en las redes sociales de ambas federaciones y por la página de la UEFA que nos actualizará con goles, asistencias y el marcador final.

República Checa vs Dinamarca en VIVO

Así que la mesa esta servida para disfrutar de este excelente partido entre dos selecciones que saldrán con todo por la victoria, saldrán a “matar o morir” con la motivación a tope. En los pronósticos los Daneses son ligeros favoritos por su mayor calidad, además están más motivados, sin embargo los Checos ya dieron una sorpresa y van por otra. Al concluir el partido les tendremos el mejor resumen, con la repetición de los goles y el resultado final. República Checa vs Dinamarca.

República Checa vs Dinamarca EN VIVO Hora, Canal, Dónde ver Cuartos de Final Eurocopa 2021