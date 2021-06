Gales vs Dinamarca EN VIVO Hora, Canal, Dónde ver Octavos de Final Eurocopa 2021

Arrancan las emociones de los octavos de final de la Eurocopa 2021 este sábado 26 de junio con un gran partido donde Gales buscará seguir su camino y demostrar que está para competir ante cualquier rival, pero se medirán a Dinamarca que llega motivada lista para salir con el boleto de la cancha del Amsterdam Arena.

Como llegan las selecciones

La selección de Gales cumplió con un buen papel en la fase de grupos donde sumaron una victoria, un empate y una sola derrota para quedar segundo del sector A por debajo de Italia y arriba de Suiza y Turquía.

Los Dragones cerraron con una agridulce derrota el domingo pasado cuando se midieron a Italia siendo superados 1-0, sufriendo la expulsión de Ethan Ampadu, sin embargo el haber perdido por solamente un gol les permitió terminar segundos del grupo.

Por su parte, Dinamarca tuvo una fase de grupos agridulce tras un arranque durísimo con la lesión de Eriksen y la caída ante Finlandia, sin embargo con una victoria y un par de derrotas les bastó para quedar como segundos del Grupo B.

Los Daneses firmaron su clasificación el pasado lunes cuando visitaron a Rusia logrando un contundente 1-4 con anotaciones de Mikkel Damsgaard, Yussuf Poulsen, Andreas Christensen y Joakim Maehle.

Tanto Gales como Dinamarca saben de la importancia de este partido dado que para ambos sería un gran logro el meterse a los cuartos de final, han cumplido superando la fase de grupos, pero estando ya en esta fase final nadie les quita la ilusión de seguir su camino en la competencia.

Estas dos selecciones se enfrentaron por última vez el pasado 16 de noviembre de 2018 en la fase de grupos de la Liga de Naciones donde los Daneses se quedaron con el triunfo 1-2 en el Cardiff City Stadium, mientras que en casa habían ganado 2-0.

Hora y Canal Gales vs Dinamarca

El juego entre Gales vs Dinamarca se estará disputando en punto de las 6:00 pm de Países Bajos y 5:00 pm de Reino Unido; en Estados Unidos iniciará a las 9:00 am del Pacífico y 12:00 pm del Este. Otros horarios son:

Costa Rica, Guatemala, Honduras, Nicaragua y El Salvador: 10:00 am

México, Colombia, Panamá, Perú y Ecuador: 11:00 am

Chile, Paraguay, Bolivia y Venezuela: 12:00 pm

Argentina, Uruguay y Brasil: 1:00 pm

La transmisión del partido Dinamarca vs Gales en VIVO para la televisión será en exclusiva por el canal de SKY Sports en México y Centroamérica, en DirecTV Sports en Sudamérica, mientras que en los Estados Unidos podrán verlo por PrendeTV. Por internet podrán seguir la cobertura minuto a minuto en vivo que se hará en las redes sociales de ambas selecciones y por la página de la UEFA que nos actualizará con goles, asistencias y el marcador final.

Gales vs Dinamarca en VIVO

Así que la mesa esta servida para disfrutar de este excelente partido entre dos selecciones que saldrán con todo por la victoria, saben que es una gran oportunidad de meterse a la siguiente ronda. En los pronósticos los Daneses son ligeros favoritos por su mayor calidad, sin embargo los Dragones están motivados y van con todo. Al concluir el partido les tendremos el mejor resumen, con la repetición de los goles y el resultado final. Gales vs Dinamarca.

